500 Anhänger hatten die Grizzlys am Sonntag aus Wolfsburg mit nach Nürnberg gebracht, der Oberrang leuchtete orange - doch am Ende siegten die Thomas Sabo Ice Tigers klar mit 5:1, was auch den legendären Twistman wieder zu einem Tänzchen verführte. Hier sind die Bilder aus der Arena! © Roland Fengler