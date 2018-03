Osawe lässt FCK hoffen - Ingolstädter Aufwärtstrend hält an

DÜSSELDORF - Drei Tore von Osawe lassen Schlusslicht Kaiserslautern wieder auf den Ligaverbleib hoffen. Der Abstiegskampf ist so spannend wie selten, sogar der Tabellensiebte Duisburg ist gefährdet. Der FCI meldet sich im Aufstiegsrennen zurück, wo Nürnberg wieder einmal nicht gewinnt.

Kaiserslauterner Spieler freuen sich nach dem 0:2. Im Kampf um den Klassenerhalt sammelte das Schlusslicht vom Betzenberg wichtige Punkte in Duisburg. Foto: Marcel Kusch/dpa



Mit einem überraschend deutlichen Auswärtssieg hat sich der Tabellenletzte 1. FC Kaiserslautern eindrucksvoll im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Nach der Niederlage gegen den FC Ingolstadt droht der 1. FC Heidenheim unterdessen, in den Kampf um den Klassenerhalt mit hinein zu rutschen. Die siegreichen Oberbayern schielen nach dem Samstagssieg auf die Spitzen-Gruppe.

MSV Duisburg - 1. FC Kaiserslautern 1:4 (0:1)

Ein Dreierpack von Osayamen Osawe (12./48./64. Minute) war der Grundstein zum 4:1 (1:0)-Erfolg am Samstag beim MSV Duisburg. Lautern ist punktgleich mit dem 17. Darmstadt 98, der am Montag (20.15 Uhr/Sky) Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf erwartet. Der Abstand der Lauterer zum Relegationsplatz beträgt aber noch fünf Punkte. Die Duisburger kassierten hingegen schon die vierte Niederlage in Serie und müssen auch als Tabellensiebter (37 Punkte) um den Klassenverbleib bangen. Denn Erzgebirge Aue auf dem Relegationsplatz hat gerade einmal vier Punkte weniger.

1. FC Heidenheim - FC Ingolstadt 2:1 (0:0)

Auch der Tabellenvierzehnte 1. FC Heidenheim (34 Punkte) bangt nach der 1:2 (0:0)-Heimniederlage gegen den FC Ingolstadt mehr denn je. Ingolstadt hingegen setzte seinen Aufwärtstrend fort und verbesserte sich dank eines Doppelschlags von Almog Cohen (62. Minute) und Robert Leipertz (67.) auf Rang vier. Es war die dritte Partie ohne Niederlage nacheinander für die Ingolstädter.

Dafür musste der 1. FC Nürnberg im Aufstiegskampf erneut einen Dämpfer hinnehmen. Das Team von Trainer Michael Köllner kam bei Dynamo Dresden nur zu einem 1:1 (0:1) und blieb im fünften Spiel in Serie sieglos. Nach dem Rückstand durch Rico Benatelli (44.) konnte Hanno Behrens (53.) mit seinem Ausgleichtreffer immerhin noch einen Punkt sichern. Der Club hat lediglich drei Zähler Vorsprung auf Holstein Kiel. Der Aufsteiger könnte mit einem Sieg am Sonntag bei Arminia Bielefeld (13.30 Uhr Sky) die Franken von Rang zwei verdrängen.

