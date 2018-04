Overtime-Drama: Ice Tigers unterliegen Eisbären knapp

Wilson-Team kann mit Sieg erstmals die Oberhand gegen die Berliner gewinnen - vor 36 Minuten

BERLIN - Die Thomas Sabo Ice Tigers verlieren auch das dritte Auswärtsspiel in Berlin. Nach dem 4:5 n.V. am Freitagabend brauchen die Eisbären nur noch einen Sieg, um ins Finale einzuziehen. Ein Nürnberger freute sich trotzdem ein bisschen.

Berlin jubelt, die Eisbären setzten sich in Spiel fünf in der Overtime durch. Foto: Sportfoto Zink / ThHa



Das Glück kam mit ein paar Tagen Verspätung. Thomas Sabo war am Freitag natürlich nach Berlin gereist, um bei diesem wohl vorentscheidenden Spiel dabei zu sein. In seiner Loge wird er aber auch aufmerksam verfolgt haben, was 600 Kilometer weiter südlich passierte. Und mit jedem Blick auf das Display seines Handys dürften die Endorphine ein bisschen mehr durch Sabos Körper gehüpft sein. Denn durch einen klaren Erfolg gegen die Adler Mannheim zog der EHC München ins Finale ein – und sorgte so dafür, dass die Ice Tigers schon bald den Namen ihres Eigentümers in ganz Europa spazieren tragen.

Nach dem letzten Spiel der Hauptrunde war Thomas Sabo eher weniger erfreut, dass die Ice Tigers es verpasst hatten, sich für die Champions Hockey League zu qualifizieren. Das haben sie nach dem Mannheimer Aus doch noch getan und so nachträglich Sabos einen großen Traum erfüllt. Der andere von der Meisterschaft hingegen ist durch das 4:5 n.V. am Freitagabend ein bisschen unwahrscheinlicher geworden.

Nach dem überzeugenden 4:1 in Spiel vier sprach Marius Möchel davon, wieviel Selbstvertrauen ihnen dieser klare Erfolg verschafft hat und dass sie mit breiter Brust nach Berlin reisen werden. Doch dort sahen beide Mannschaften zunächst seltsam gelähmt aus. Die breite Brust schien Nürnberg auszubremsen, zu hemmen – und auch Berlin wirkte nicht mehr so frei wie noch in den vorangegangen Heimspielen.

So werden die Ice Tigers nicht Meister

Wer zufällig sah, was da so auf dem Spielfeld passierte, der konnte sich wohl nicht einmal mit sehr großer Vorstellungskraft ausmalen, dass da zwei mögliche Deutsche Meister auf dem Eis standen. Nach drei Minuten kurvte Patrick Buzas einmal kurz vor das Tor und spielte Petri Vehanen mit der Rückhand warm, auf der anderen Seite wurden die Eisbären einmal durch James Sheppard gefährlich. Doch danach schafften es beide Mannschaften kaum, einen Spielzug durchzuziehen. Und doch hätte Berlin kurz darauf beinahe gejubelt: Marcel Noebels hatte den Torschrei wohl schon auf den Lippen, dann aber warf sich Brett Festerling in seinen Schuss und rettete Nürnberg.

Als Patrick Reimer und Yasin Ehliz alleine auf Petri Vehanen und seinen Verteidiger zuliefen, flog der Puck von der Latte ins Fangnetz, ein paar Sekunden später lag er dann im Nürnberger Tor. Die Eisbären hatte diesmal keinen Brett Festerling vor sich, Jamie MacQueen zog von der blauen Linie einfach ab und traf zum 1:0 (16. Minute). Die Berliner Fans wähnten sich bereits auf dem Weg ins Finale, weil Nürnberg offensiv nichts zu gelingen schien.

Das magische Drittel

Doch manchmal reichen zwei Schüsse, um 14.002 Menschen ruhig zu stellen. Kurz nach Beginn des zweiten Drittels konnte Vehanen einen Versuch von Marius Möchel nur nach vorne abprallen lassen, wo sich Patrick Bjorkstrand bedankte und mit seinem ersten Tor für die Ice Tigers ausglich (24). Und 91 Sekunden später drehte Brandon Segal den Lautstärkeregler in der Berliner Arena endgültig nach unten. Jens Baxmann wollte den Puck in der Luft fangen, bekam ihn dann aber nicht unter Kontrolle, was Segal ausnutzte und Nürnberg in Führung schoss.

Die Eisbären schienen nachhaltig geschockt. Bereits am Mittwoch wirkten sie mit jeder Sekunde ein bisschen mehr genervt vom harten Nürnberger Spiel, die beiden Gegentore nahmen ihnen aber auch die Hoffnung, die sie nach dem 1:0 geschöpft hatten. Die Ice Tigers verpassten es allerdings wie schon zwei Tage zuvor, das Spiel zu entscheiden - und so kam Berlin zurück. Die letzten Sekunden von David Steckels Strafzeit liefen herunter, als die Eisbären Flipper spielten und der Puck von Marcel Noebels Schläger ins Tor flog (39.).

Olver schießt Berlin ins Glück

Die breite Nürnberger Brust war wieder schmal geworden, die Berliner dafür umso breiter. Blake Parletts präzisen Schuss konnte Niklas Treutle nicht festhalten, Nick Petersen stand richtig und stellte den Spielstand auf 3:2 (45.). Und dann funktionierte auch das bislang so gute Nürnberger Unterzahlspiel nicht mehr: Frank Hördler drehte mit einem Schlagschuss den Lautstärkeregler wieder nach oben. Die Ice Tigers hatten aber keine Lust auf eine laute Arena: Leo Pföderl verkürzte fünf Minuten vor Schluss, 34 Sekunden später glich John Mitchell wieder aus. Und so ging das Spiel zum dritten Mal in dieser Serie in die Verlängerung, nach knapp elf Minuten schoss Marc Olver Berlin ins Glück.

Nürnberg: Treutle; Aronson/Festerling, Gilbert/Mebus, Köppchen/Weber; Segal/Dupuis/Fox, Pohl/Buzas/Bjorkstrand, Pföderl/Steckel/Mitchell, Möchel. - Schiedsrichter: Piechaczek, Schrader. - Zuschauer: 14.002. - Tore: 1:0 MacQueen (15:23), 1:1 Bjorkstrand (23:13), 1:2 Segal (24:44), 2:2 Noebels (38:35/5:4), 3:2 Petersen (44:08), 4:2 Hördler (47:36/5:4), 4:3 Pföderl (55:02), 4:4 Mitchell (55:36), 5:4 Olver (71:07). - Strafminuten: 0 - 6.

Spielbericht: Michael Fischer; Live-Ticker: Matthias Weichmann