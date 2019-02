Paderborn erschüttert Köln - Kempe kann's

FC verspielt Zwei-Tore-Führung - Lilien punkten auswärts - vor 32 Minuten

PADERBORN - In Paderborn tobt am Ende die Party. Zumindest aus Sicht der Ostwestfalen. Im Komplementärspiel der zweithöchsten Spielklasse am Hardtwald gibt's derweil keinen Sieger.

SC Paderborn - 1. FC Köln 3:2 (0:1)

Der 1. FC Köln hat trotz des ersten Treffers von Rückkehrer Anthony Modeste einen herben Rückschlag auf dem angepeilten Weg zurück in die Bundesliga eingesteckt. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang im Match beim Verfolger SC Paderborn in einem atemberaubenden Spiel nach 2:0-Führung noch mit 2:3. Marlon Ritter gelang der Paderborner Siegtreffer in der Nachspielzeit (90.+2).

SV Sandhausen - SV Darmstadt 98 1:1 (1:1)

Darmstadt kann sich im Unterhaus derweil nicht entscheidend von den Abstiegsrängen absetzen. Die Lilien spielten beim abstiegsbedrohten SV Sandhausen 1:1 und mussten am Ende noch zufrieden sein, wenigstens einen Punkt gerettet zu haben. Vor 7624 Zuschauern brachte Fabian Schleusener (24. Minute) die Hausherren in Front. Der Ex-Nürnberger Tobias Kempe glich mit einem Foulelfmeter aus (34.).

