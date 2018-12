Palacios spricht's aus: "Heute war viel mehr drin"

Frankens Vorzeigeclub unterliegt Wolfsburg mit 0:2 - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - Es war seit für den Club seit Langem mal wieder ein Duell auf Augenhöhe. Dennoch reicht es gegen Wolfsburg erneut nicht für einen Sieg. Den Unterschied macht am Ende die Abgezocktheit der Wölfe, was nicht nur Michael Köllner aufgefallen ist. Hier sind alle Stimmen zur Heimniederlage des FCN!

Schade! Federico Palacios konnte heute gegen den VfL Wolfsburg auch nichts ausrichten. Foto: Sportfoto Zink / HMI



Michael Köllner (FCN-Coach): "Wir haben uns nach der Abtastphase zu Beginn gut reingearbeitet, viel Aufwand betrieben und hatten durch Adam Zrelak eine gute Chance. Wir haben aber insgesamt im letzten Drittel die Entschlossenheit und Genauigkeit vermissen lassen. Auf dem Niveau werden Fehler einfach eiskalt bestraft. Wolfsburg hatte bis auf den Pfostenschuss eigentlich wenige Chancen, macht aber das Tor. Wir waren oft in der Box, haben unsere Chancen aber nicht klar zu Ende gespielt. So eine Niederlage tut natürlich weh. Aber die Mannschaft hat Charakter und eine top Mentalität und wir wieder zurückkommen."

Bruno Labbadia (Wolfsburg-Trainer): "In der ersten Halbzeit war es kein gutes Spiel von uns. Wir sind zwar ordentlich reingekommen, waren aber nicht klar genug in unseren Aktionen. Wir hatten enorm viele Ballverluste, weil der Club auch sehr eng dran war an uns. So konnten wir unser Spiel nicht so durchziehen. In Halbzeit haben wir dann den Schalter umgelegt. Das zeigt auch die Entwicklung der Mannschaft. Wir waren dann konsequenter und machen es beim Tor sehr gut. Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir verdient gewonnen. Es war aber ein enges Spiel, weil der Club es uns schwer gemacht hat."

Tim Leibold (Club-Verteidiger): "Wir haben in der ersten Halbzeit ein ordentliches Spiel gezeigt, daran wollten wir in der zweiten Halbzeit anknüpfen. Wir haben versucht den Gegner zu Fehlern zu zwingen, das ist uns ansatzweise gelungen. Unsere Chancen waren dann aber am Ende zu harmlos. Aus dem Nichts fangen wir uns das 0:1, da haben wir viel zu naiv verteidigt. Dann rennt man einem Tor hinterher. Es nützt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Das Match-Glück müssen wir uns erarbeiten."

Federico Palacios (FCN-Angreifer): "Die erste Halbzeit müssen wir die Konter besser ausspielen und ein Tor machen. In der zweiten Halbzeit kassieren wir das Tor zu einfach. Dem Rückstand hinterher zu laufen, macht’s dann schwierig. Heute war viel mehr drin, daher ist die Niederlage auch sehr ärgerlich."

