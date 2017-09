Pannen bei Eurosport-Player: DFL will eingreifen

Fans machen ihrem Ärger über technische Störung bei der Übertragung Luft - vor 1 Stunde

FRANKFURT - Die Deutsche Fußball Liga reagiert auf die erneuten technischen Störungen bei der Bundesliga-Übertragung von Eurosport am Freitagabend. Die betroffenen Fans sind sauer und teilen ihren Ärger auf den sozialen Netzwerken.

"Auch wenn sich die Probleme nach den derzeit vorliegenden Informationen offenbar in einer vergleichsweise überschaubaren Größenordnung bewegen, wird die DFL Anfang der kommenden Woche gemeinsam mit Eurosport darüber sprechen, wie künftig die hohen Standards der Bundesliga durchgehend gewährleistet werden können", hieß es in einer Stellungnahme des Verbands am Samstag.

Der Hamburger SV, der sowohl beim Auswärtsspiel vor zwei Wochen in Köln als auch beim 0:2 gegen RB Leipzig betroffen war, sieht die DFL eindeutig in der Pflicht. "Das Ärgernis ist groß, wir werden uns als Verein an die DFL wenden. Wir sind nicht amüsiert. Das ist die Aufgabe von DFL-Chef Christian Seifert, da entsprechend zu intervenieren", sagte der Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen dem Sender Sport1.

"Was momentan passiert, ist eine Katastrophe für den Fußball. Der Fan muss alles ausbaden", meint HSV-Trainer Markus Gisdol und appellierte an die Sender Eurosport und Sky, eine Lösung für die Freitagsspiele zu finden: "Da muss doch irgendwo mal ein Punkt gesetzt werden."

dpa