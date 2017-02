Papa bestraft die Bullen - Bayern jubeln spät

HSV siegt in Leipzig deutlich - Dortmund patzt in Darmstadt - vor 48 Minuten

MAINZ - Mainz eröffnete den 20. Spieltag am Freitag siegreich. Am Samstag brachte sich Leverkusen-Coach Roger Schmidt mit einem klaren Heimerfolg aus der Schusslinie. Hamburg überraschte in Leipzig, der FCB traf in Ingolstadt spät und Darmstadt lebt noch.

+++ Hier geht's zur Live-Konferenz +++

FSV Mainz 05 - FC Augsburg 2:0 (1:0)

Aufatmen bei Mainz 05: Die Rheinhessen haben beim 2:0 gegen den FC Augsburg den ersten Sieg im neuen Jahr gefeiert und den befürchteten Absturz Richtung Abstiegsplätze erst einmal verhindern können. Beim Startelf-Debüt von Wintertransfer Bojan Krkic setzten sich die Nullfünfer am Freitagabend durch die Tore von Levin Öztunali (31. Minute) und Jairo (62./Foulelfmeter) gegen ihren Lieblingsgegner durch.

