Paralympics: Nürnbergerin Krawzow verpasst Medaille

Schwimmerin bleibt hinter den Erwartungen zurück und wird nur Fünfte - vor 13 Minuten

RIO DE JANEIRO - Die deutschen Sportler blicken auf ein erfolgreiches Wochenende bei den Paralympics zurück. Nach vier Wettkampftagen haben sie vier Gold-, sieben Silber- und fünf Bronzemedaillen gewonnen. Für die Nürnbergerin Elena Krawzow lief das Finale über 200 Meter Brust aber nicht nach Plan.

Die Nürnbergerin Elena Krawzow erreicht über 200 Meter Brust nur den fünften Platz. © dpa



Schwimmerin Elena Krawzow gehörte über 200 Meter Brust zu den Favoritinnen. Nach 1:17,46 Minuten wurde die 22 Jahre alte Nürnbergerin aber nur Fünfte. Die siegreiche Fotimakon Atimowa aus Usbekistan schwamm in 1:12,45 Minuten einen Weltrekord. Verena Schott schwamm ein starkes Rennen über 100 Meter Brust und wurde Vierte. Krwazwo gewann 2012 in London noch die Silbermedaille und wurde zudem 2013 Weltmeisterin.

Spannendes Endspiel

Tischtennis-Spieler Thomas Schmidberger hat dem deutschen Team zum Abschluss eines erfolgreichen Wochenendes eine weitere Paralympics-Medaille beschert. Der Team-Weltmeister holte am Sonntagabend (Ortszeit) in Rio de Janeiro Silber. Damit haben die deutschen Behindertensportler nach vier Wettkampftagen vier Gold-, sieben Silber- und fünf Bronzemedaillen gewonnen. Das bedeutet aktuell Platz neun in der Nationenwertung. Dort führt China (39/30/23) mit großem Vorsprung vor Großbritannien (23/14/19).

"Ich habe auf keinen Fall Gold verloren, sondern Silber gewonnen. Es war ein sauenges Match", sagte Thomas Schmidberger nach seiner 1:3-Finalniederlage gegen den Chinesen Panfeng Feng. Im dritten und vierten Satz lag der 24-jährige Europameister von 2013 jeweils schon in Führung. Trotzdem verlor er beide Sätze und damit auch das Match. "Am Ende haben ganz wenige Bälle entschieden. Er ist der glücklichere, vielleicht auch verdiente Sieger", meinte Schmidberger. Feng hatte im Halbfinale bereits den amtierenden Europameister Thomas Brüchle besiegt. Brüchle verlor anschließend auch das Spiel um die Bronzemedaille gegen den Franzosen Florian Merrien mit 2:3.

Volleyballer schlagen USA

Die deutschen Sitzvolleyballer haben sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach ihrer Niederlage gegen Ägypten besiegten sie diesmal die USA mit 3:2. 15:10 für die deutsche Mannschaft hieß es am Ende im Tiebreak des entscheidenden fünften Satzes.

dpa