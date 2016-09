Parker will seine Qualität beim FCN wieder zeigen

NÜRNBERG - In der Offensive hat Alois Schwartz nun zwei Optionen mehr. In Shawn Parker und Tim Matavz wechselten gleich zwei Angreifer vom FC Augsburg zum 1. FC Nürnberg. Konkurrenzdenken also? Fehlanzeige - im Gegenteil: Parker freut sich sogar auf seinen neuen alten Mitspieler.

Leihgabe aus Augsburg mit internationaler Erfahrung: Der neue Club-Stürmer Shawn Parker. © Foto: Sportfoto Zink



Die Transferliste ist geschlossen, so dass kein weiterer Spieler des FC Augsburg zum 1. FCN stoßen kann. Bei diesem Scherz muss Shawn Parker, die erste Leihgabe der Schwaben, lachen. Dass ihm wenige Tage später der Kollege Tim Matavz gefolgt ist, hat bei ihm eine Reaktion ausgelöst, die im harten Profifußball nicht alltäglich ist. Denn schließlich ist der vielfache slowenische Nationalspieler wie er in der Kategorie Stürmer angesiedelt. Konkurrenzdenken also? Fehlanzeige.

"Ich freue mich, dass Tim gekommen ist", sagt Parker, "denn er bringt viel Qualität mit und kann uns mit seiner Kopfball- und Abschlussstärke helfen." Und er selbst könne, wie er betont, im Offensivbereich auch auf den Außenpositionen eingesetzt werden. Aber das müsse, wie alle Kicker in derartigen Situationen stets zum Besten geben, der Trainer entscheiden.

Wiedergutmachung gegen 1860

Doch das Plädoyer von Shawn Parker für Matavz hat noch einen anderen Grund. "Wir sind sehr gute Freunde, die auch privat einiges zusammen unternehmen", erzählt er. Seinen Einstand beim 1. FCN hatte sich der bei der 1:6-Pleite in Braunschweig Mitte der zweiten Halbzeit als Joker eingesetzte Neuzugang natürlich ganz anders vorgestellt. "Das war natürlich für die gesamte Mannschaft bitter", schildert er die mentale Situation nach den 90 Minuten. Doch sein Blick ist nach zwei Tagen des Verdauens wieder nach vorne gerichtet. "Wir müssen hart und konzentriert trainieren und dann das Heimspiel gegen 1860 München unbedingt gewinnen", so Parker, der auf Wiedergutmachung aus ist.

Trotz des niederschmetternden Einstands mit der Mannschaft findet der Offensivspieler alles bestens am Valznerweiher. Und er weiß inzwischen auch, dass die Fans des Traditionsvereins sehr kritisch mit den Spielern umgehen. Doch für deren Reaktion nach dem 1:6 hat er vollstes Verständnis: "Dass man danach eins auf den Deckel kriegt, ist doch völlig normal."

Parker: "Ich werde mächtig Gas geben"

Auch wenn Parker zuletzt in Augsburg in der Warteschleife war und lediglich acht Einsätze hatte, spricht vieles für Qualität, die er beim Club ("Ich werde mächtig Gas geben und mich für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken") zeigen möchte. Dass er sie besitzt, zeigen Fakten: Von der U15 bis zur U21 kam er für den DFB in 46 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei nicht weniger als 25 Tore. Erste Bundesligaerfahrungen sammelte er beim FSV Mainz 05, der ihn bereits in der D-Jugend vom SV Wehen Wiesbaden über den Rhein gelotst hatte: Unter dem damaligen Trainer Thomas Tuchel bestritt er 27 Begegnungen in der höchsten Liga und traf viermal ins Schwarze.

Dass er noch einen Vertrag mit dem FCA besitzt und nach einem Jahr zurückkehren soll, ist für ihn derzeit überhaupt kein Thema. Seine Konzentration gilt ausschließlich, dies betont er mehrfach, dem Club, mit dem er auf bessere Zeiten hofft. Eine Aussage lässt für die Zukunft alles offen: "Man weiß im Fußball nie, was morgen passiert."

