Partien stehen: NFL kommt auch 2018 wieder nach London

LONDON - Die Popularität des American Football nimmt immer weiter zu. Jetzt folgt für die europäischen Football-Fans der nächste Leckerbissen: Gleich drei Spiele der NFL-Saison 2018 finden in London statt.

Star-Quarterback Russell Wilson wird im Oktober in London zu sehen sein Foto: Jonathan Ferrey (AFP)



Feststeht, dass am 14. Oktober die Seattle Seahawks auf die Oakland Raiders treffen werden. Und zwar im neuen Stadion des Premier League Vereins Tottenham Hotspurs. Die beiden weiteren Spiele sind noch nicht endgültig terminiert.

Sie finden entweder am 21. oder 28. Oktober im berühmten Wembley-Stadion zu London statt. Dann treffen zum einen die Philadelphia Eagles auf die Jacksonville Jaguars und die Tennessee Titans messen sich mit den Los Angeles Chargers. 2007 fand zum ersten Mal ein NFL-Spiel in London statt. Damals besiegten die New York Giants die Miami Dolphins mit 13:10.

