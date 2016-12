Schwarz sehen musste man an einem wunderbaren Handball-Abend in der Nürnberger Arena gegen Leipzig nur aus einem Grund: Der HCE begegnete den Messestädtern im Rahmen der "Black Night". Schwarzgekleidete Erlanger bezwangen das Team aus dem oberen Tabellendrittel in ihrer Heimfestung bravourös. 31:22 - so schwarze Magie kann auch schön sein!