Paukenschlag! Bayern-Basketballer feuern Coach Djordjevic

Der 50-Jährige übernahm im Sommer 2016 das Ruder - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Die Basketballer des FC Bayern München haben sich völlig überraschend von Coach Sasa Djordjevic getrennt. Wie der Bundesliga-Spitzenreiter mitteilte, wurde der Serbe am Donnerstag von seinen Aufgaben als Cheftrainer freigestellt.

Das war's! Kurz vor Ostern hat der FC Bayern München völlig überraschend Basketball-Trainer Sasa Djordjevic vor die Tür gesetzt. © Peter Kneffel/dpa



Die Vorbereitung auf das Bundesligaspiel am Samstag in Oldenburg übernimmt Assistent Emir Mutapcic. Über eine mögliche Neubesetzung der Position des Chefs werde voraussichtlich in den kommenden Tagen Klarheit herrschen. Zuvor hatte das Fachmagazin BIG – Basketball in Deutschland über die Trennung berichtet. Der FC Bayern hatte Djordjevic im Sommer 2016 als Nachfolger von Svetislav Pesic verpflichtet.

