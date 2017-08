Paul Hunter Classic: Michael White brilliert in Fürth

Waliser gewinnt das Finale gegen den Engländer Shaun Murphy - vor 54 Minuten

FÜRTH - Der diesjährige Sieger beim Paul Hunter Classic in der Fürther Stadthalle steht fest: In einem spannenden Finale setzte sich Michael White aus Wales gegen seinen Kontrahenten Shaun Murphy durch - der bereits das zweite Finale innerhalb von einer Woche verlor.

Michael White bezwang im Finale seinen Kontrahenten und durfte neben dem Preisgeld auch den Siegerpokal mit nach Hause nehmen. Foto: Andreas Goldmann



Für Michael White aus Wales war es eine wahre Erlösung, als er die Kugel zum Sieg im Finale des Paul Hunter Classic auf dem Snookertisch versenkte, für seinen Gegner Shaun Murphy dagegen ein Alptraum. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche stand Murphy im Finale eines großen Turniers, und zum zweiten Mal unterlag er. Am letzten Dienstag bei der China Championship (5:10 gegen Luca Brecel), dann am Sonntagabend in der prall gefüllten Stadthalle von Fürth mit 2:4 gegen White.

Beide Akteure mussten beim Fürther Finale bereits das vierte Match an diesem Tag bestreiten, dennoch gingen sie konzentriert ans Werk. Der 26-jährige White aus dem walisischen Neath lag schnell mit 2:0 in Führung und bewies dabei insbesondere in der Eröffnung ein brillantes Lochspiel. Aber der frühere Weltmeister Murphy fand schnell wieder seine Linie und setzte beim 1:2 mit 84:0 Punkten eine erste Duftmarke. Zwar baute White danach seinen Vorsprung erneut auf zwei Frames aus, was dann aber folgte, versetzte die Fans in der Fürther Stadthalle in Verzückung.

Bilderstrecke zum Thema Finale in Fürth: Paul Hunter Classic am Samstag und Sonntag Von Donnerstag bis Sonntag lief in der Fürther Stadthalle das Snooker-Turnier "Paul Hunter Classic". Bei der Sportart kommt es vor allem auf Konzentration und Präzision an. Das bewies auch Michael White, der das Turnier am Sonntag für sich entschied.



In einem unglaublich spannenden Spiel gelang es Murphy buchstäblich auf den letzten Drücker, mit der schwarzen Kugel noch einmal auf 2:3 heranzukommen. Dabei hatte sein Gegner aus Wales bereits den Tisch bis auf den "Black Ball" leergeräumt; und diese einzige noch verbliebene Kugel wäre sein Matchball gewesen.

Ein Spiel später war dann das Finale beendet. White gönnte beim 97:0 seinem Kontrahenten keinen einzigen Locherfolg mehr und konnte somit seinen zweiten Erfolg bei einem großen Snookerturnier einheimsen. Die Nummer 30 der Weltrangliste feierte zusammen mit den begeisterten Zuschauern in der Stadthalle seinen Coup gegen Murphy, der trotz dieser Niederlage auf Position fünf des Rankings bleiben wird. Und der dem Sieger fair, wie es unter Snookerspielern üblich ist, gratulierte, um dann sofort wieder seine gute Laune zu finden. "Früher habe ich mich richtig geärgert, wenn ich verloren habe. Besonders im Finale. Aber inzwischen sehe ich das viel entspannter", meinte der Mann aus Nottingham, dessen erster Sohn am kommenden Montag seinen ersten Geburtstag feiert.

"Ich liebe es, hier zu spielen"

Murphy hat als Snookerprofi bisher stolze 2,7 Millionen britische Pfund in seiner Liste der Preisgelder stehen, da dürften die entgangenen 20.000 Euro, die sein Gegner White in Fürth entgegennehmen konnte, nicht weiter schmerzen. Nach einem kurzen Besuch bei der Familie in der Heimat wartet mit dem Indian Open ohnehin schon bald das nächste Turnier. Für Murphy steht dennoch fest, dass er auch im nächsten Jahr wieder nach Fürth kommen wird. "Ich liebe es, hier zu spielen", sagt der Sieger des Paul Hunter Classic von 2008 und 2009. Und da auch in Großbritannien aller guten Dinge drei sind, möchte er natürlich auch noch den dritten Erfolg in der Fürther Stadthalle einfahren.

Den veranstaltenden Snooker Sport Club Fürth um Turnierchef Thomas Cesal wird es freuen. Unter seiner Leitung hat der Wettkampf mittlerweile den Status eines Weltranglistenturniers erreicht und lockt deshalb regelmäßig die Großen der Profisnooker-Szene nach Fürth. So den amtierenden Weltmeister und Weltranglistenersten Mark Selby (Großbritannien), der diesmal aber schon im Achtelfinale am späteren Sieger White gescheitert war. Die 2500 Besucher am Wochenende belegten einmal mehr, dass das Paul Hunter Classic keinen Vergleich mit anderen großen Turnieren scheuen muss. Und die ersten Teilnehmermeldungen für 2018 dürfte Cesal schon am Sonntagabend entgegengenommen haben. Und vermutlich auch schon die ersten Kartenreservierungen ...

Thomas Siermann