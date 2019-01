Erstaunliches. Die Thomas Sabo Ice Tigers, weithin als Kandidat aus dem erweiterten Titelfavoritenkreis anerkannt, kämpfen nach 36 Spielen verzweifelt darum, sich doch noch in die Playoffs zu mogeln. Der Krefelder EV wiederum, nach Experten-Ansicht erster Kandidat für den 14. und letzten Platz in der DEL, kämpft nach 38 Spielen verzweifelt darum, den zehnten und letzten Playoff-Platz zu halten. An diesem Sonntag treffen die beiden ungleichen Mannschaften direkt aufeinander, die bisherigen Spiele hat Nürnberg beide verloren, aktuell trennen sie zehn Punkte – nur zählt das alles ab 16.30 Uhr nicht mehr. Da zählt nur der Sieg, wie der zustande kommt, ist einerlei. © Sportfoto Zink / ThHa