Perego übernimmt: Brose Bamberg stellt neuen Trainer vor

Italiener war zuvor als Assistant-Coach tätig - vor 1 Stunde

BAMBERG - Nach dem erwarteten Aus von Trainer Ainars Bagatskis hat Brose Bamberg noch am Sonntagabend einen Nachfolger präsentiert. Das Amt an der Seitenlinie übernimmt bis auf Weiteres der Italiener Federico Perego, der seit 2014 Teil des Trainerteams in Bamberg ist. Ihm zur Seite stehen wird Dominik Günthner, der ebenfalls seit Jahren in Oberfranken tätig ist.

Hat bereits einiges mit Brose Bamberg erlebt: Federico Perego (rechts) übernimmt das Amt des Cheftrainers bei den Oberfranken. © Sportfoto Zink



Bereits am späten Samstagabend nach der Niederlage gegen Rasta Vechta häuften sich die Gerüchte um ein Aus des Letten Bagatskis. Der 51-Jährige hatte mit Brose Bamberg nur eines der letzten vier Ligaspiele gewinnen können - die deutliche 67:85-Niederlage brachte das Fass dann zum Überlaufen.

Der Verein trennte sich am Sonntag von Ainars Bagatskis und seinem Assistenztrainer Marcelo Nicola und übergab die Verantwortung bis auf Weiteres an Federico Perego. Der neue Geschäftsführer Arne Dirks äußerte sich wie folgt zu der Entscheidung: "Aufsichtsrat und Geschäftsführung sind mit der Entwicklung der Mannschaft über die letzten Wochen nicht zufrieden. Das Spiel gegen Vechta hat deutlich gezeigt, dass wir Konsequenzen ziehen müssen", so Dirks, "neben einer funktionierenden Offensive brauchen wir auch eine effektive Verteidigung und vor allem ein klares Spielsystem."

Der Italiener Perego, seit 2014 im Trainerteam von Brose Bamberg, war bislang nur als Assistent aktiv und kümmerte sich als Scout um Videomaterial. Ihm trauen die Verantwortlichen nun eine neue, höhere Aufgabe zu. "Federico Perego bekommt von uns die Chance, unter Beweis zu stellen, diese Führungsaufgabe zu übernehmen", wird Dirks in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. Ihm zur Seite stehen werden Dominik Günthner als neuer Assistenztrainer, sowie die weiterhin zum Staff gehörenden Stefan Weissenböck als Individualtrainer und Sandro Bencardino als Athletiktrainer.

"Ich bin froh, dem Verein helfen zu können. Mein Team und ich werden alles dafür tun, damit Brose wieder dahin kommt, wo es hingehört", so der Italiener, der bereits drei Meisterschaften und einen Pokalsieg mit Bamberg feierte.

Bereits am Mittwoch beim Champions-League-Auswärtsspiel gegen Lietkabelis (Spielbericht auf nordbayern.de) wird Perego zusammen mit Günthner seine Premiere als Headcoach geben.

vah