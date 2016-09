Pfleger entscheidet das Scheibenschießen in Dornbirn

DORNBIRN - In Dornbirn haben die Thomas Sabo Ice Tigers ihr letztes Vorbereitungsspiel auf ausländischem Eis vor dem Saisonstart mit 6:5 (2:3, 3:1, 1:1) gewonnen. Weitere Tests stehen zu Hause und in der Oberpfalz an.

Treffsicher: Marco Pfleger machte den Ice-Tigers-Testspielsieg in Vorarlberg amtlich. © Roland Fengler



Kaum waren die Ice Tigers in Vorarlberg dem Bus entstiegen, schon traf Vladislav Filin zur 1:0-Führung. Nur 25 Sekunden brauchte der Neuzugang für diesen Treffer. Fast in diesem Tempo ging es mit den Toren weiter. Jamie Arniel, von 2012 bis 2013 für eine Saison bei den Eisbären Berlin unter Vertrag, markierte das 1:1 für die Österreicher (6.). Dustin Sylvester (11.) schoss Dornbirn in Front, Steven Reinprecht antwortete mit dem 2:2 (14.).

Als Jochen Reimer einen Flachschuss von Stefan Häussle passieren ließ (18.), war der Zwischenstand von 3:2 für die Gastgeber nach dem ersten Drittel perfekt.

Nur kurze Zeit beruhigte sich die Lage, dann ging das Toreschießen weiter. Ein Schuss von Marco Pfleger wurde von einem Dornbirner zum 3:3 abgefälscht (28.). Fast postwendend fiel das 4:3 für Dornbirn durch Martin Grabher (30.). Wieder sah Reimer im Kasten nicht gut aus. Andrew Kozek (32.) und Brandon Segal (38.) sorgten aber für ein 5:4 zur zweiten Pause.

Nicht sehr überraschend landete der Puck auch im letzten Abschnitt schnell im Netz. Chris D'Alvise gelang das 5:5 (42.), Pfleger erzielte das 6:5 (44.). Dabei blieb es.

