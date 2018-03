Pföderl sei Dank: Die Ice Tigers bezwingen Düsseldorf

NÜRNBERG - Achtmal schappte sich die DEG bislang den Meistertitel, in der Noris arbeitete man noch am ersten. Am drittletzten Hauptrunden-Spieltag stellte sich die Favoritenfrage dennoch nicht, auch wenn sich zweitplatzierte Ice Tigers beim 2:1-Heimsieg gegen Düsseldorf zumindest zeitweise schwer taten.

Nicht Ehliz, nicht Reimer! Nein, Nürnbergs dritter Oympia-Held - Vorname: Leo - sorgte für den Heimerfolg gegen die DEG. © Roland Fengler



Die Silbermedaillen hatten sie nicht um ihre Hälse hängen. Wahrscheinlich zum ersten Mal seit der Siegerehrung im Gangneung Hockey Centre am Sonntag. Thomas Sabo, weltbekannt für Silberschmuck, holte trotzdem sein Smartphone aus der schwarzen Jacke, um diesen Moment für die Nachwelt festzuhalten. In Nürnberg wurde Olympia-Helden die Ehre erwiesen, die nicht aus Tschechien oder Kanada stammten, sondern aus Mindelheim und dem Tölzer Stadtteil Gaißach. Für Yasin Ehliz, Leo Pföderl und Patrick Reimer standen sie alle auf und klatschten, die besonders wichtigen Menschen auf der Haupttribüne, die Schiedsrichter und natürlich auch der aktuelle Düsseldorfer und einstige Nürnberger Marco Nowak, der mit Reimer schon so manchen Sommerurlaub verbracht hat.

Dann hatte der Alltag in der Deutschen Eishockey Liga die Olympia-Helden wieder – 83 Stunden nachdem das deutsche Eishockey seinen größten Moment erlebt hat.

Olympische Spielfreude

Mittwochabend, zu Gast die ruhmreiche Düsseldorfer EG, die nach nicht ganz so ruhmreichen 49 Spieltagen nur noch eine kleine Chance hat, ihre Saison in den Playoffs zu verlängern. Recht viel heftiger hätte der Fall kaum sein können – immerhin war die Arena mit 5272 Zuschauern besser besucht als die meisten Spiele in Gangneung.

Nach drei Wochen suchten zudem beide Mannschaften nach ihrem Rhythmus – die Ice Tigers wurden nur im ersten Drittel fündig. Mit olympischer Spielfreude ließen sie ihren Gästen kaum einen Puckbesitz. Dane Fox' früher Treffer im Power-Play (3. Minute) aber war viel zu wenig für einen entspannten Abend. Bis zum Ende mussten auch Ehliz, Pföderl und Reimer für dieses 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) arbeiten.

Marshall nimmt Rache

Aber natürlich hatte der Glanz selbst dieses 50. Saisonspiel der Ice Tigers erfasst. Spätestens als Kevin Marshall seinen Kollegen Manuel Strodel auf Reimer gecheckt und danach Reimer selbst noch angegriffen hatte. Reimer, der das Wunder erst möglich gemacht hatte, das Publikum, ja, selbst Nowak war entsetzt – dabei hatte Marshall nur die Ehre seines Heimatlands verteidigt. Der Düsseldorfer Verteidiger stammt aus Boucherville, Kanada - jenem Land, das Deutschland im Halbfinale ins Bronzespiel geschossen hatte. Hinter der Düsseldorfer Bank beobachtete ein Mann die Szene, der auch an diesem Abend wieder daran erinnert wurde, was er verpasst hatte. Tobias Abstreiter hatte sowohl für die Düsseldorfer EG als auch für den Deutschen Eishockey-Bund als Co-Trainer gearbeitet – bis er bei der DEG zum Cheftrainer befördert wurde. Statt sich in Pyeongchang auf Bildern für das Eishockey-Museum zu verewigen, bereitete er seine Mannschaft auf die Ice Tigers vor.

Wie rechtschaffen Abstreiter das erledigt hatte, offenbarte seine Mannschaft erst im zweiten Drittel. Vor der ersten Pause hatte die DEG noch wie das koreanische Frauenteam ausgesehen. Danach wurde sie zu einem unangenehmen – allerdings auch, weil die Nürnberger wiederum plötzlich so wirkten, als hätten sie alle am Sonntag noch im Deutschen Haus mit Lindsey Vonn gefeiert.

Treutle, Fox, Ausgleich!

Einzig Niklas Treutle blieb gedanklich frisch und bewies mit grandiosen Paraden, dass in Südkorea auch mit ihm als Torhüter alles möglich gewesen. Nur in einer unübersichtlichen Situation hatte er nach einem weiteren schönen Save den Puck aus den Augen verloren. Dane Fox versuchte zu retten, wischte die Scheibe aber mit dem Schläger auf die Torlinie und mit dem Handschuh vermeintlich von der Linie. Die Schiedsrichter entschieden sofort auf Tor, eine Entscheidung, die sich offenbar durch die Videobilder nicht klar widerlegen ließ. Die Düsseldorfer hatten ausgeglichen (26.), was ob der vielen Chancen, die ihnen die Gastgeber ließen, in Ordnung war.

Es brauchte einen Silbermedaillengewinner, um die Partie doch noch für Nürnberg zu entscheiden. Leo Pföderl, der in Südkorea nach seinem Tor gegen die Schweiz nicht mehr zum Einsatz kam und deshalb etwas frischer wirkte als Reimer und der sehr bemühte Ehliz, nahm Strodel den Puck direkt vor dem Tor ab und schoss ihn unter die Latte. Noch ein Videobeweis, jedoch mit einem klaren Ergebnis. Am Freitag (19.30 Uhr) geht die Tour der drei Silbermedaillengewinner in Ingolstadt weiter.

Nürnberg: Treutle; Aronson/Festerling, Jurcina/Mebus, Gilbert/Köppchen, Weber – Reimer/Steckel/Ehliz, Pföderl/Mitchell/Bjorkstrand, Segal/Dupuis/Fox, Pohl/Buzas/Möchel. - Tore: 1:0 Fox (2:29/5-4), 1:1 Welsh (25:25), 2:1 Pföderl (39:55). - Schiedsrichter: Kopitz/Rohatsch. - Zuschauer: 5272.

Sebastian Böhm