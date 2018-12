Wieder nix! Der FCN nimmt in einer schwungvollen Anfangsphase gegen Wolfsburg zwei Ginczek-Gelegenheiten zur Kenntnis, meldet sich dann aber ebenfalls im Vorwärtsgang engagiert zu Wort. Am Ende steht dennoch eine 0:2-Niederlage, durch die der Club im Abstiegskampf nicht vom Fleck kommt. Nun sind Sie gefordert. Geben Sie der Köllner-Elf jetzt Noten!

Die Thomas Sabo Ice Tigers feiern die zweite Heimparty in Folge! Das Jiranek-Team lässt dem 4:1 gegen den EHC Red Bull München ein furioses 7:3 gegen die Fischtown Pinguins folgen. Die unglückliche Niederlage gegen Straubing ist dadurch schnell vergessen. Hier sind alle Bilder zum Kantersieg der Tigers!

Am Stand von Hax'n Liebermann herrschte am Dienstag Hochbetrieb: Die Club-Profis tauschten ihr Trikot gegen Grillschürzen und brutzelten auf dem Christkindlesmarkt fleißig Würstchen für ihre Fans. Der ein oder andere Glückliche durfte ein Selfie mit Margreitter, Köllner und Co. abstauben.