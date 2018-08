Plattenhardt mit Traumtor: Hertha in der nächsten Runde

Braunschweig unterliegt 1:2 - Paderborn schaltet Ingolstadt aus - vor 35 Minuten

BERLIN - Zum Abschluss der ersten Pokalrunde müht sich Hertha BSC in Braunschweig. Paderborn schaltet Liga-Rivale Ingolstadt aus. In Cottbus ging es für die Gastgeber und den Bundesligisten Freiburg bis in die Verlängerung.

Hertha BSC Berlin mühte sich zu einem knappen 2:1-Auswärtserfolg beim Drittligisten Braunschweig. © Peter Steffen/dpa



Hertha BSC hat mit viel Mühe die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht. Die Berliner siegten am Montag bei Angstgegner Eintracht Braunschweig 2:1 (1:0). Im Duell zweier Zweitligisten setzte sich der SC Paderborn gegen den FC Ingolstadt mit 2:1 (2:0) durch.

Die Hertha hatte in der Vergangenheit schon einige böse Überraschungen erlebt. Doch diesmal bewahrte Kapitän Vedad Ibisevic die Mannschaft von Pal Dardai vor einem frühen Aus (83.) beim Drittligisten. Zuvor hatte Mergim Fejzullahu (81.) die erstmalige Hertha-Führung durch Nationalspieler Marvin Plattenhardt (38.) ausgeglichen.

Die Ergebnisse des Pokal-Sonntags

Damit setzten sich die Berliner gegen ihren Angstgegner im Pokal durch. Bereits in der Saison 2004/05 scheiterte der Hauptstadtclub beim damaligen Regionalligisten aus Niedersachsen (2:3). Auch 1974 (4:1) und 1965 (5:1) war die Eintracht im DFB-Pokal siegreich.

In Paderborn war Rückkehrer Uwe Hünemeier mit zwei Toren (34. und 44.) der Matchwinner. Für Ingolstadt konnte Sonny Kittel nur noch verkürzen (76.).

dpa