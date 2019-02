Beim Einstand des neuen Kleeblatt-Trainers Stefan Leitl erzielt die Spielvereinigung ihren ersten Treffer nach zuvor sechs torlosen Spielen und fährt direkt einen Sieg ein. Für die Entscheidung sorgte Keita-Ruel in einer turbulenten Schlussphase. Jetzt sind Sie dran: Bewerten Sie die Spieler mit Schulnoten von 1 bis 6!

Der Einstand von Stefan Leitl ist geglückt: Die SpVgg Greuther Fürth siegte im ersten Spiel unter dem neuen Trainer mit 1:0 über den MSV Duisburg. Der Siegtreffer fiel erst spät und in einer turbulenten Schlussphase.

