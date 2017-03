Playoff-Start! So bereiten sich die Ice-Tigers-Fans vor

"Sind sehr optimistisch: Wir haben uns bei den Anhängern umgehört - vor 9 Minuten

NÜRNBERG - Die Thomas Sabo Ice Tigers starten in die Playoffs. Was Mitarbeiter und Anhänger des Vereins der Mannschaft zutrauen, warum Eishockey besonders bei Frauen eine beliebte Sportart zu sein scheint und wofür Zuschauer in der Arena ab heute Handtücher auf ihren Plätzen finden — vier Geschichten zum Playoff-Auftakt.

Wenn die Thomas Sabo Ice Tigers in die Playoffs starten, dann stehen ihre Fans wie eine Wand hinter ihrem Team. © Roland Fengler



Wenn die Thomas Sabo Ice Tigers in die Playoffs starten, dann stehen ihre Fans wie eine Wand hinter ihrem Team. Foto: Roland Fengler



Roman Horlamus, Pressesprecher der Ice-Tigers:

Er spürt es bereits, dieses ganz besondere Kribbeln, sowohl bei Fans und Spielern als auch bei sich selbst. 52 lange Spieltage liegen hinter ihm. 52 Spieltage, die es im Eishockey eben braucht, bis man überhaupt die sogenannten "Playoffs" – also die eigentlichen Spiele um die Deutsche Meisterschaft – erreicht. "Aber jetzt starten wir endlich in die heißeste Zeit der Eishockey-Saison", sagt Horlamus.

Genauer gesagt starten die Thomas Sabo Ice Tigers heute Abend zunächst einmal in die Viertelfinal-Partien gegen die Augsburger Panther. Gespielt wird im Best-of-seven-Modus. Das bedeutet, die Mannschaft, die von sieben Spielen zuerst vier gewonnen hat, kommt eine Runde weiter.

"Wir sehen in dieser Saison eine echte Chance, dass wir etwas schaffen können, dass es in Nürnberg schon lange nicht mehr gegeben hat", so Horlamus. In der Vergangenheit hat die Mannschaft die Playoffs nämlich gar nicht so selten erreicht, ist aber gleichzeitig auch gar nicht selten direkt im Viertelfinale wieder ausgeschieden.

Armin Kreß, Vorstand des Fanprojektes "WirFans":

Auch die Fans gehen in dieser Saison optimistisch in die Playoffs. "Die Aufregung vor dem ersten Spiel ist natürlich riesig", sagt Kreß. "Wir Fans", das offizielle Fanprojekt der Ice Tigers, versteht sich als Schnittstelle zwischen Anhängern und offiziellen Organen des Vereins.

Kreß selbst ist seit 13 Jahren Besitzer einer Dauerkarte, in dieser Saison hat er nur ein einziges Heimspiel verpasst. Was ihn und so viele andere an dieser Sportart fasziniert? "Beim Eishockey kann man nicht einfach mal raus, um auf Toilette zu gehen oder um sich etwas zu trinken zu holen, weil einfach ständig etwas passiert."

Außerdem sei, so der 27-Jährige, die Stimmung ieiner Halle eine ganz andere als etwa in einem Fußballstadion - um so mehr natürlich, je voller die Halle ist. "Wir sind im Eishockey froh über jeden, der zu den Spielen kommt", sagt Kreß. Denn vor ausverkauftem Haus spielten die Ice Tigers trotz einer insgesamt erfolgreichen Saison vor den Playoffs nur ganz selten.

Neben der Koordination von Fans und Verein kümmert sich "WirFans" auch um die Choreographien – eigentlich. Heute Abend wird es nämlich keine geben. "Wir brauchen Platz, um die Banner zu malen. Den hatten wir dieses Mal nicht", sagt Kress. Alle Räume, die dem Fanprojekt zur Verfügung gestanden hätten, waren entweder ohne Licht, Strom und Heizung oder zu teuer.

Bettina Bröll, weiblicher Fan:

Für die Viertelfinal-Partien hat sich die 38-Jährige sogar schon Tickets für die Auswärtsspiele in Augsburg gesichert. Als Frau kann sie vor allem mit einem Vorurteil, das dem Eishockey oft anhaftet, aufräumen: Nicht alle weiblichen Fans strömen nur in die Arena, weil die Spieler so gut aussehen. "Ich gehe wegen des Sports, nicht wegen der Männer", sagt sie.

Woher aber kommt dieses hartnäckige Vorurteil? "Es gibt schon wirklich viele Frauen, die ganz offensichtlich weniger wegen des Spiels in die Arena kommen, das stimmt." Dass sie nicht dazugehört, musste sie in der Vergangenheit deshalb nicht selten betonen. "Es kam schon vor, dass männliche Fans einem unterstellen, man hätte keine Ahnung", sagt Bröll. Mittlerweile aber habe sich das gelegt: "Ich gehe ja jetzt wirklich schon lange genug." Lange genug, um zu wissen: "Diese Saison könnte es für den Meistertitel bei den Ice Tigers tatsächlich reichen. Wir hoffen schon so lange."

Sven Trautner, Fanbetreuer der Ice Tigers:

Weil die Mission Titelgewinn ganz ohne Fan-Utensilien nicht einfacher wird, hat sich der Verein entschlossen, wie schon im vergangenen Jahr, bei jedem Spiel sogenannte "Playoff-Towels" auf allen Plätzen in der Arena zu verteilen. "Das sind weiße Handtücher, bedruckt mit dem Logo der Ice Tigers, die beim Einlaufen und bei jedem Tor von den Fans geschwenkt werden", erklärt Sven Trautner.

Auch für ihn beginnt nun die heißeste Zeit der Saison – gleichzeitig aber auch die stressigste. Die Fanbetreuung stemmt er neben seinem Hauptberuf. "Während der Playoffs ist an Schlaf kaum zu denken", sagt er. Bislang sind nur vier der sieben möglichen Viertelfinalspiele terminiert, weil es sein könnte, dass eine Mannschaft gleich vier Siege einfährt und weiterkommt. In dem Moment, in dem klar ist, dass es ein weiteres Spiel braucht, telefoniert Trautner noch in der Nacht mit dem gegnerischen Verein, um Ticketfragen zu klären und Fanbusse zu organisieren.

Auch er traut der Mannschaft diese Saison Großes zu: "Ich traue den Ice Tigers sogar mehr als das Halbfinale zu." Die vom Verein georderte Menge "Playoff-Towels" für die Fans reicht jedenfalls genau bis zum Finale.

Stefanie Taube