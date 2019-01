Playoff-Vorentscheid? Nürnberg hat Krefeld zu Gast

Gegen die Pinugine erwatet die Ice Tigers eine ganz wichtige Partie - vor 49 Minuten

NÜRNBERG - Die jetzt anstehenden Spiele gegen die Krefeld Pinguine sind enorm wichtig für die Thomas Sabo Ice Tigers. Glücken den Nürnbergern gegen das Team vom Niederrhein in den nächsten Tagen zwei Siegen, sind die Play-offs für das Jiranek-Team wieder in Sichtweite. Ein Heimerfolg am Sonntag wäre der erste Schritt. Wir rufen Sebastian Böhm!

Bilderstrecke zum Thema Penetrant gegen Pinguine: Das wird für die Ice Tigers am Sonntag wichtig! Playoffs oder Sommerurlaub? Die Beantwortung dieser Frage liegt in den Händen der Ice Tigers, die den Pinguinen aus Krefeld in den nächsten Tagen gleich zweimal begegnen. Ob dem Jiranek-Team, das mit Siegen gegen das vermeintliche Low-Budget-Team aus dem Westen wieder an einen Playoff-Platz heranrücken kann, bereits am Sonntag ein Maximalerfolg gelingt? NN-Sportredakteur Sebastian Böhm gibt einen Überblick, worauf es in der Arena ankommt.



Sebastian Böhm