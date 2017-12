Pokal-Dienstag live: Ruthenbeck kämpft um einen Vertrag

Pokal-Märchen für den SC Paderborn, Mainz kanzelt Stuttgart ab - vor 23 Minuten

NÜRNBERG - In Paderborn kann ein Klub Geschichte schreiben, auf Schalke kämpft ein früherer Fürther um seine Zukunft als Trainer. Zum Jahresabschluss fallen im DFB-Pokal einige Entscheidungen.

Bleibt der ehemalige Kleeblatt-Coach Stefan Ruthenbeck auch nach der Winterpause Trainer beim 1. FC Köln? © Roland Weihrauch/dpa



+++ Hier startet um 18.30 Uhr die DFB-Pokal-Konferenz! +++

Mainz 05 - VfB Stuttgart 3:1 (0:1)

Ausgelassene Karnevalsstimmung kurz vor Weihnachten: Erleichtert feierten die Profis des 1. FSV Mainz 05 den versöhnlichen Jahresabschluss mit dem erstmaligen Einzug in das Viertelfinale des DFB-Pokals seit fünf Jahren. Nach zuvor fünf sieglosen Bundesligaspielen gab es gegen den Ligakonkurrenten VfB Stuttgart ein verdientes 3:1 (0:1) nach 0:1-Rückstand. Am Dienstagabend trafen Emil Berggreen (62. Minute), Abdou Diallo (71.) und Suat Serdar (90.+3) für das Team von Trainer Sandro Schwarz. Kapitän Christian Gentner (41.) hatte den VfB zuvor in Führung gebracht, danach verschossen die Schwaben beim Stand von 1:0 einen Elfmeter.

SC Paderborn - FC Ingolstadt 1:0 (0:0)

Das Pokal-Märchen des SC Paderborn geht weiter: Der Spitzenreiter der 3. Fußball-Liga steht erstmals im Viertelfinale des DFB-Pokals. Denn am Dienstagabend verlor mit dem FC Ingolstadt erneut ein Zweitligist bei den Ostwestfalen, diesmal mit 0:1 (0:0). Ben Zolinski (56. Minute) erzielte vor 14 800 Zuschauern den entscheidenden Treffer für den letzten verbliebenden Drittligisten im Wettbewerb. "Das war überragend", lobte SC-Manager Markus Krösche.

