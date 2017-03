Pokal-Halbfinale: Immerhin Hecking weiß Bescheid

Die Bayern müssen noch auf ihren Gegner warten - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Der Titelverteidiger trifft in der Pokal-Vorschlussrunde auf den Gewinner des abgesagten Viertelfinals zwischen den Sportfreunden Lotte und Borussia Dortmund. Und Dieter Heckings Gladbacher? Die haben Heimrecht.

Er weiß, wie es sich anfühlt, Pokalsieger zu werden: Dieter Hecking, Nürnbergs Ex-Coach. © dpa



Er weiß, wie es sich anfühlt, Pokalsieger zu werden: Dieter Hecking, Nürnbergs Ex-Coach. Foto: dpa



Im zweiten Semifinale empfängt Borussia Mönchengladbach den Erstliga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt. Das ergab die Auslosung am Mittwoch nach dem 3:0-Sieg der Bayern gegen den FC Schalke 04. Die Gladbacher, die von Ex-Club-Coach Dieter Hecking trainiert werden, hatten sich zuvor mit 2:1 beim Hamburger SV durchgesetzt.

Die Halbfinals werden am 25. und 26. April gespielt, das Finale steigt am 27. Mai im Berliner Olympiastadion. Die Partie Lotte gegen den BVB soll am 14. März nachgeholt werden.

Bilderstrecke zum Thema Her mit dem Pott: Wolfsburg wirbelt, Hecking ist der King! Der VfL Wolfsburg hat sich in einem unterhaltsamen Cup-Finale den Pokalsieg verdient. Die vom ehemaligen Club-Coach Dieter Hecking angeleiteten Wölfe wandelten im Berliner Olympiastadion einen Rückstand in einen 3:1-Sieg um und feierten diesen im Anschluss ausgelassen.



dpa