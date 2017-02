Pokal-Mittwoch live: Schalke muss in Sandhausen ran

Lotte empfängt die Löwen aus München und plant den nächsten Coup - vor 0 Minuten

FRANKFURT/MAIN - Nach den jüngsten Ausschreitungen ist das Pokalspiel von Borussia Dortmund gegen Hertha BSC in den Hintergrund gerückt. Schalke will in Sandhausen seine wohl einzige Chance auf einen internationalen Wettbewerb nutzen. Und Lotte plant den nächsten Coup. Alle Spiele in unserem Live-Ticker!

dpa