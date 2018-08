Pokal-Sonntag live: Welchen Favoriten erwischt es heute?

RB Leipzig muss zu Viktoria Köln, TuS Koblenz empfängt Fortuna Düsseldorf - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - Der Titelverteidiger ist raus, die Bayern haben sich durchgezittert - haben die Favoriten auch am Sonntag Probleme im DFB-Pokal? Vier Bundesligisten sind am Nachmittag im Einsatz, unter anderem RB Leipzig, dem eine schwierige Aufgabe bei Viktoria Köln bevorsteht. Hier gibt's den Pokal-Sonntag in der Konferenz!

+++ Hier geht's zum Live-Ticker! +++

nb