Jahrzehntelang stellten Auf- oder Nichtabstiege die einzigen richtigen Highlights im Leben eines Club-Fans dar. Bis Hans Meyer kam, der Mannschaft erst Spielwitz und Selbstvertrauen einhauchte und sie dann ins Pokalfinale nach Berlin führte. Nürnberg war im Fußballfieber, eine ganze Stadt lebte den ganz großen Traum. Tausende reisten zum Endspiel in die Hauptstadt, der Rest bangte, zitterte und jubelte am Abend des 26. Mai 2007 am Hauptmarkt. Einen Tag später war die ganze Stadt auf den Beinen, um den Helden von Berlin einen großen Empfang zu bereiten. Wir blicken zurück. Mit Bussen, Privat-Pkw und Sonderzügen reisten Tausende Club-Fans am frühen Samstagmorgen in die Hauptstadt und feierten schon lange vor dem Anpfiff eine große Party. © Roland Fengler