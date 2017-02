Polizei nach Schalke-Spiel gegen PAOK zufrieden

Sturmhauben und Pyrotechnik am Dortmunder Hauptbahnhof sichergestellt - vor 1 Stunde

GELSENKIRCHEN - Die Gelsenkirchener Polizei hat nach dem Europa-League-Spiel von Schalke 04 gegen PAOK Saloniki (1:1) eine positive Bilanz gezogen.

PAOK-Fans stehen vor Polizisten und Ordnern bei der Einlasskontrolle und diskutieren wegen der langen Wartezeiten. Insgesamt zog die Polizei nach der Partie eine positive Bilanz. Foto: dpa



"Bisher hat es keinerlei Ausschreitungen oder Sicherheitsstörungen gegeben", berichtete ein Polizeisprecher kurz nach dem Abpfiff.

Auch der Abzug der Fußballfans aus dem Stadion Arena verlief ohne Zwischenfälle. Die PAOK-Anhänger mussten eine Weile im Stadion warten, bevor sie ihren Rückweg antreten konnten.

Die Begegnung war als Risikospiel eingestuft worden, weil es in der Vergangenheit beim Zusammentreffen beider Mannschaften wiederholt Krawalle gegeben hatte - zuletzt nach der 0:3-Niederlage von PAOK beim Hinspiel vor sechs Tagen.

Vor dem Spiel hatte die Polizei nach eigenen Angaben vier PAOK-Busse kontrolliert, in denen gewaltbereite Fans vermutet wurden. Die Beamten fanden jedoch keine verdächtigen Personen oder verbotene Gegenstände.

Bei der Anreise von 160 POAK-Fans am Dortmunder Hauptbahnhof dagegen wurden Pyrotechnik und Sturmhauben sichergestellt. Die Polizei kontrollierte bei dem Einsatz insgesamt 272 Personen. Auf einem Parkplatz in Stadionnähe zündeten PAOK-Fans Feuerwerkskörper in einer Menschenmenge, deshalb wird gegen sie ermittelt. 510 Fans des griechischen Vereins waren den Angaben zufolge angereist.

dpa