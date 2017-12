Polter-Tor reicht nicht: Club weiter vor Union

1. FC Nürnberg grüßt auch nach dem Wochenende von Relegationsplatz - vor 43 Minuten

NÜRNBERG - Ein Ex-Cluberer bringt Union Berlin in Front, am Ende schiebt das Team von Jens Keller trotzdem ordentlich Frust. Heimlicher Gewinner an diesem Wochenende: der 1. FC Nürnberg.

Frust trotz Tor: Der ehemalige Nürnberger Sebastian Polter brachte Union in Führung, am Ende standen trotzdem null Punkte auf dem Konto. © dpa



VfL Bochum - 1. FC Union Berlin 2:1 (1:1)

Union Berlin hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga einen Rückschlag erlitten. Die Hauptstädter verloren beim VfL Bochum am Sonntag mit 1:2 (1:1) und liegen nun drei Punkte hinter dem drittplatzierten 1. FC Nürnberg. Der Club hat zwei Zähler Rückstand auf Fortuna Düsseldorf, das nach dem 2:2 im Spitzenspiel bei Holstein Kiel weiter einen Punkt hinter dem Tabellenführer aus dem Norden bleibt. In Bochum brachte Ex-Nürnberger Sebastian Polter die Berliner Gäste in der 4. Minute in Führung. Kurz vor der Pause glich Kevin Stöger mit einem

von Toni Leistner stark abgefälschten Schuss für den VfL aus (40.).

Kurz vor Schluss (87.) sorgte Lukas Hinterseer für das vielumjubelte

2:1. Union hat nun drei Spiele in Serie nicht gewonnen.

SG Dynamo Dresden - FC Erzgebirge Aue 4:0 (2:0)

Im sächsischen Derby stürmte Dynamo Dresden schon in der ersten Hälfte mit Macht nach vorne und sorgte für klare Verhältnisse. Lucas Röser (21.), Rico Benatelli (44.) trafen für die Gastgeber in Durchgang eins, Florian Ballas (47.) und Erich Berko (75.) nach dem Seitenwechsel. Dynamo verbesserte sich auf Platz elf. Aue rutschte dagegen auf den 14. Rang.

SV Darmstadt 98 - SSV Jahn Regensburg 0:1 (0:0)

Noch schlechter als dem Club aus dem Erzgebirge geht es Darmstadt. Die Hessen unterlagen Regensburg zu Hause nach einem Tor von Marco Grüttner (52.) und haben nun seit zehn Spielen nicht gewonnen. Das Team von Coach Torsten Frings fiel auf Relegationsplatz 16.

Holstein Kiel - Fortuna Düsseldorf 2:2 (0:1)

Aufsteiger Holstein Kiel bleibt im Unterhaus Tabellenführer, verpasst aber die vorzeitige Herbstmeisterschaft. Die Norddeutschen kamen am Samstag gegen Verfolger Fortuna Düsseldorf über ein 2:2 nicht hinaus und haben vor dem letzten Hinrundenspieltag weiter einen Punkt Vorsprung vor den Rheinländern.

Kiel will weiter von der Spitze grüßen: Vor allem gilt das natürlich für Holstein-Riese Dominic Peitz. © dpa



Kingsley Schindler (55. Minute) und Dominick Drexler (70.) erzielten vor 11.748 Zuschauern im Holsteinstadion die Tore für das Team von Trainer Markus Anfang, das nun schon neun Spiele ungeschlagen ist. Benito Raman (43.) und Rouwen Hennings (85.) trafen für die seit fünf Begegnungen sieglosen Fortunen.

In einer sehr ansehnlichen Zweitligapartie war die Pausenführung der Gäste nicht einmal unverdient. Danach aber drehten die Kieler auf und gingen ihrerseits in Führung. Hennings rettete den Düsseldorfern mit seinem Ausgleich dann doch noch einen glücklichen Punkt.

DSC Arminia Bielefeld - FC St. Pauli 5:0 (1:0)

Arminia Bielefeld hat mit einem Kantersieg in der 2. Fußball-Bundesliga wieder den Kontakt zur Aufstiegszone hergestellt. Am Freitag bezwangen die Ostwestfalen vor 22.826 Zuschauern den FC St. Pauli mit 5:0 (1:0) und kletterten vorerst auf den fünften Tabellenplatz. St. Pauli konnte seine Talfahrt nicht stoppen und blieb im siebten Spiel in Serie ohne Sieg. Leandro Putaro (38. Minute), Florian Dick (53.), Florian Hartherz (62.), Konstantin Kerschbaumer (77.) und Fabian Klos (85.) überwanden mit ihren Treffern den Heimkomplex der Arminia, die ihren zuvor letzten Sieg vor eigener Kulisse am 21. August gegen Bochum (2:0) feiern konnte.

1. FC Heidenheim - 1. FC Kaiserslautern 3:2 (0:0)

Die Lage des 1. FC Kaiserslautern im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga wird immer aussichtsloser. Das Schlusslicht verlor am Freitag nach einem schweren Patzer von Torwart Jan-Ole Sievers in der Nachspielzeit unglücklich mit 2:3 (0:0) beim 1. FC Heidenheim. Nachdem der FCK durch Lukas Spalvis (57.) und Brandon Borello (80.) zweimal einen Rückstand aufgeholt hatte, lies Sievers einen Freistoß von Heidenheims Marc Schnatterer zum 2:3 durch die Hände rutschen (90.+1). Mathias Wittek (56.) und noch einmal Kapitän Schnatterer per Foulelfmeter (68.) erzielten die weiteren FCH-Treffer. Spalvis wurde kurz nach seinem Treffer vom Platz gestellt.

dpa