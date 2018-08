Premier League: Favoriten überzeugen - Liverpool spitze

LIVERPOOL - Die Favoriten in der Premier League haben sich am ersten Spieltag der neuen Saison keine Blöße gegeben. Meister Manchester City gewann verdient mit 2:0 gegen den FC Arsenal, Stadtrivale United mit 2:1 gegen Leicester City. Von der Spitze grüßt allerdings ein deutscher Trainer.

Auftakt nach Maß für die "Reds": Der FC Liverpool ist nach dem ersten Spieltag Spitzenreiter der Premier League.



Jürgen Klopp ist mit dem FC Liverpool erfolgreich in die neue Saison der englischen Premier League gestartet. Seine Reds deklassierten am Sonntag West Ham United mit 4:0 (2:0). Mohamed Salah (19. Minute), Sadio Mané (45.+2/53.) und der eingewechselte Daniel Sturridge (88.) trafen in Anfield für die Gastgeber. Manés Tor zum 3:0 hätte wegen einer Abseitsstellung allerdings nicht zählen dürfen.

Liverpool hatte im Sommer für rund 200 Millionen Euro neue Spieler verpflichtet. Von den Neuzugängen standen der frühere Leipziger Naby Keita und der aus Rom verpflichtete Torwart Alisson in der Startelf. Alisson, für den die Reds rund 75 Millionen Euro an die AS Rom bezahlt hatten, verdrängte im Tor wie erwartet den deutschen Keeper Loris Karius.

Leno bei Arsenal-Pleite nur auf der Bank

Der FC Arsenal hingegen hat sein erstes Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Unai Emery verloren. Die Gunners unterlagen bei ihrem Premier-League-Auftakt am Sonntag verdient mit 0:2 (0:1) gegen den englischen Meister Manchester City. Raheem Sterling (14. Minute) und Bernardo Silva (64.) erzielten die Tore für die Gäste, die schon eine ähnliche gute Form zeigten wie in der vergangenen Saison.

Der Spanier Emery, der bei Arsenal nach 22 Jahren den Franzosen Arsène Wenger als Trainer abgelöst hat, setzte in der Startelf auf Ex-Nationalspieler Mesut Özil und dessen früheren DFB-Teamkollegen Shkodran Mustafi. Der deutsche Keeper Bernd Leno, der im Sommer von Bayer Leverkusen nach London gewechselt war, saß nur auf der Bank. Emery entschied sich im Tor für Petr Cech.

Keine Punkte für Schürrle und Wagner

Der deutsche Fußball-Weltmeister André Schürrle hat am ersten Spieltag bei seinem Debüt für den FC Fulham eine Enttäuschung erlebt. Mit dem Aufsteiger unterlag er am Samstag im London-Derby 0:2 (0:1) gegen den Lokalrivalen Crystal Palace. Der deutsche Trainer David Wagner kassierte mit Huddersfield Town eine 0:3 (0:2)-Niederlage gegen den Pokalsieger FC Chelsea, Tottenham Hotspur, das als einziger Club in der Premier League im Sommer keinen einzigen Spieler verpflichtete, hatte sich mit 2:1 (2:1) bei Newcastle United durchgesetzt.

Bereits am Freitag ist Manchester United erfolgreich in die Saison gestartet. Das Team des portugiesischen Star-Trainers José Mourinho setzte sich am Freitagabend gegen den 2016-Meister Leicester City mit 2:1 (1:0) durch. Den Gastgebern genügte eine durchschnittliche Leistung zum ersten Erfolg. Schon in der dritten Minute brachte Frankreichs Weltmeister Paul Pogba die Gastgeber vor 70. 000 Zuschauern im Old Trafford per Handelfmeter in Führung. Luke Shaw (83.) erhöhte in der Schlussphase. Der Treffer von Englands Nationalspieler Jamie Vardy in der Nachspielzeit kam für Leicester zu spät.

