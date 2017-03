Prestige und mehr: Der Club sucht sich und den Erfolg

NÜRNBERG - Für den 1. FC Nürnberg ist es ein besonderes Spiel. Aber nicht nur, weil es das Franken-Derby gegen Fürth ist. Der Club sucht wieder einmal sich selbst. Und hat etwas gutzumachen.

Es fehlte an kreativen Impulsen im offensiven Mittelfeld beim letzten Spiel des Clubs gegen Bochum - was der eine oder andere Fan an Kevin Möhwald festmachte. Foto: Zink



Das gruselige Nullnull der Fürther Fußballer vor drei Wochen im Erzgebirgsstadion von Aue war zwar ein Fußballspiel am Rande der Zumutung, aber immerhin bedeutete es das Ende einer Serie. Nach 18 Spielen mit jeweils mindestens einem Gegentor stand wieder einmal die Null für Fürth. Die stand eine Woche später auch in Nürnberg, aber auf der verkehrten Seite. Das 0:2 beim TSV 1860 München überschritt phasenweise die Grenze zur Zumutung, und das Ende einer Serie bedeutete es auch. In den 41 Punktspielen zuvor hatte der Club jeweils mindestens ein Tor geschossen, das war nie zuvor einem Zweitligisten gelungen.

Die Fürther Null hielt auch gegen Fortuna Düsseldorf (1:0), zuletzt in Würzburg schaffte das Kleeblatt das Kunststück, ohne einen einzigen Torschuss ein 1:1 zu erstreiten, das Fürther Tor besorgten die Gastgeber. Nürnberg hielt seine neue Null derweil auch gegen den VfL Bochum (0:1); die nach dem Spiel in Würzburg aufgestellte Theorie seines Fürther Kollegen Janos Radoki, wonach es beim Fußball von Vorteil sei, sich wenigstens Torchancen herauszuspielen, konnte Alois Schwartz hernach nur bedingt bestätigen.

Der Nürnberger Trainer hatte gesehen, wie eine überlegene Mannschaft am eigenen Bemühen verzweifelte, weshalb sich ein unzufriedener Alois Schwartz das wünschte, was dem unzufriedenen Janos Radoki zuletzt immerhin beschieden war. "Ein Ergebnis", wie es Schwartz sagte – was beim Fußball bedeutet: nicht irgendein Ergebnis, das gibt es ja immer, sondern ein brauchbares.

Fürth hat akzeptable acht Punkte aus fünf Rückrundenspielen geholt, Nürnberg erst vier – aber schließt man aus den jüngsten Vorträgen beider Nachbarn aufs Derby am Sonntag, empfähle sich ein Besuch im Ronhof eher nicht. Nur die in Fußball-Franken rare Spezies der unerschütterlichen Optimisten geht von einem unterhaltsamen Nachbarschaftstreffen aus.

Was dem Nürnberger Fußball beim 0:1 gegen Bochum fehlte, brachten die meisten Beteiligten auf einen Namen: Kevin Möhwald. Der Erfurter spielt seine zweite Saison mit Nürnberg und ist erst 23 Jahre alt, damit im Moment aber schon einer der routinierteren Profis und vor allem zuständig für die kreativen Impulse im zentralen offensiven Mittelfeld; daran fehlte es besonders.

Seit Mittwoch ist Möhwald von einem grippalen Infekt genesen, dass es in Fürth besser aussehen könnte mit ihm, will Möhwald natürlich nicht behaupten. "Es ist schwierig, über sich selbst zu reden", sagt er, tut es aber dann doch und erinnert an seine Teilnahme am 0:2 in München und seine Leistung dort – "beschissen", fand sie Möhwald.

Ein Defizit an Kritikfähigkeit ist den Nürnberger Profis nicht zu unterstellen; "gewillt, aber kopflos" fand Möhwald die beiden jüngsten Auftritte, hat aber zweifellos auch recht mit der Bemerkung, "dass ja nicht alles schlecht war". Es war vielmehr zu viel Alles in dieser Saison: von gut bis schlecht, manchmal in ein- und demselben Spiel.

"Wir spielen sicherlich nicht die Saison, die wir spielen wollen, wir spielen keine gute Saison", sagt Möhwald also, glaubt aber, dass sich dieser Eindruck noch korrigieren lässt – und meint damit nicht in erster Linie: mit einem Derbysieg in Fürth, er meint die ganze verbleibende Saison. Nach zwei schmerzlichen Niederlagen wäre die nächste Begegnung auch dann von besonderer Bedeutung, wenn es gegen Erzgebirge Aue ginge.

Dass es das Derby in Fürth ist, könnte aber, glaubt Möhwald, von Vorteil sein. Zwar verleiten emotional aufgeladene Spiele wie dieses erfahrungsgemäß manchmal zu besonderer Kopflosigkeit, aber Möhwald sieht andere Aspekte. "Noch mehr Zug als sonst" hat er beim Üben gerade in den Zweikämpfen ausgemacht, das, was Abwehrchef Georg Margreitter so formuliert: "Wir müssen uns übers Training Selbstvertrauen holen“ – idealerweise genug davon, um „das Pendel wieder in eine andere Richtung ausschlagen zu lassen", wie Möhwald hofft.

Das Derby als das Beste vom Rest? Die breitere Brust hatten beim Bruderkampf zuletzt meistens die Fürther. Immerhin eine Statistik spricht indes für einen Nürnberger (Teil-)Erfolg. Dass der Club in einer Saison beide Derbys verliert, kommt sehr selten vor, es passierte erst zweimal: 1949/50 in der alten Oberliga Süd und 1972/73 in der früheren Regionalliga Süd.

Hans Böller