Prima in Posen: Der Achter rudert vorneweg

Deutschlands Vorzeigeboot steuert weiter auf Erfolgskurs - vor 51 Minuten

POSEN - Der Deutschland-Achter hat seine Erfolgsserie fortgesetzt. Beim Ruder-Weltcup in der polnischen Stadt Posen gewann der Europameister am Samstag das sogenannte Testrennen vor dem EM-Zweiten Polen und Australien.

Achtungserfolg für den Achter: Deutschlands Paradeboot hat seine gute Verfassung erneut unter Beweis gestellt. © dpa



Achtungserfolg für den Achter: Deutschlands Paradeboot hat seine gute Verfassung erneut unter Beweis gestellt. Foto: dpa



Damit geht das deutsche Paradeboot um Schlagmann Hannes Ocik aus Schwerin als Favorit in das Finale am Sonntag. Den Endlauf der besten sechs Boote erreichte auch der Hamburger Tim Ole Naske nach einer starken Vorstellung im Skiff. Der 21-Jährige belegte bei schwierigen Windbedingungen im Einer-Halbfinale den zweiten Platz hinter Kubas Olympia-Sechstem Angel Fournier Rodriguez. Insgesamt zehn deutsche Boote stehen auf dem Maltasee in den Finals.