Promi-Alarm: Tanzlehrer von "Let’s Dance" in Fürth

Die Tanzsportgemeinschaft bietet zwei eineinhalbstündige Workshops - vor 35 Minuten

FÜRTH - Prominenten-Alarm in Fürth: Die Tanzsportgemeinschaft (TSG) organisiert einen ganz besonderen Workshop. Als Lehrer kommen die beiden Tanzsport-Profis Renata und Valentin Lusin, bekannt aus der RTL-Sendung "Let’s Dance". Noch sind wenige Plätze frei.

Die Tanzsportgemeinschaft ist immer wieder Gastgeber für besondere Veranstaltungen, so wie vor zwei Monaten die Landesmeisterschaft der Senioren. Am 9. September kommt das Tanzlehrerpaar Lusin. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Die Tanzsportgemeinschaft ist immer wieder Gastgeber für besondere Veranstaltungen, so wie vor zwei Monaten die Landesmeisterschaft der Senioren. Am 9. September kommt das Tanzlehrerpaar Lusin.



Am Sonntag, 9. September, kommen die beiden Fernsehtanzlehrer zum Fürther Tanzverein in die Bayernstraße 51. In zwei eineinhalbstündigen Lehrgängen vermitteln sie ihren Schülern Details in Standard und Latein. Der erste Kurs dauert von 14 bis 15.30 Uhr und ist ausgerichtet auf Tanzschüler und Breitensportpaare.

Der zweite Kurs des Sonntags findet von 16 bis 17.30 Uhr statt, Zielgruppe sind Turnierpaare. Zusätzlich gibt es natürlich die Möglichkeit, Autogramme von den beiden zu ergattern. Und alle hoffen darauf, dass sie eine Kür zum Besten geben.

Diese Veranstaltung entstand in Kooperation zwischen der TSG Fürth und dem Landestanzsportverband Bayern und soll die Neugier an dieser Randsportart wecken. Parallel dazu lädt der Verein ab 13 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein.

Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro pro Person. Anmeldung für Mitglieder über www.tsg-fuerth.de. Nicht-Mitglieder melden sich per E-Mail bei Nennung des Namens und der Kontaktadresse unter gst@ltvb.de bis zum 5. September an.

