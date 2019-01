Punktejagd geht weiter: Falcons empfangen Hamburg

Der Tabellenzweite ist am Mittwochabend in der Halle am Flughafen zu Gast - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Es gibt einfachere Aufgaben. Nach Tabellenführer Chemnitz haben die Falcons am Mittwoch (19.30 Uhr) den Tabellenzweiten Hamburg zu Gast in der Halle am Flughafen, am Samstag kommt der Tabellendritte Rostock. Punkte brauchen Nürnbergs Zweitliga-Basketballer dennoch dringend.

Brauchen jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt: Die Nürnberg Falcons um Center Robert Oehle (Mitte). © Sportfoto Zink / OGo



Was bisher geschah: Ralph Junge war "not amused" darüber, dass die Liga für den 23. Dezember noch einen Spieltag angesetzt hatte und seine Mannschaft dann auch noch nach Hamburg reisen musste. Der Auftritt glückte ihr dann allerdings überraschend gut, erst spät ging den Falcons gegen den Favoriten die Luft aus. Diesmal soll es trotz zuletzt drei Niederlagen in Folge noch besser werden. "Wir brauchen dringend Punkte, um den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen und Planungssicherheit zu haben", sagt Junge vor dem letzten Nachholspiel.

Wer fehlt: Sebastian Schröder - und zwar sehr, wie Ralph Junge am Montag via Pressemitteilung ausrichten ließ: "Es ist wenig überraschend, dass wir jetzt den Anschluss an die Playoff-Plätze ein wenig verloren haben. Uns fehlt Sebastian Schröder einfach an allen Ecken und Enden der Rotation und zuletzt war kein Spieler in der Lage, seinen Part zu übernehmen oder für Entlastung zu sorgen." Marvin Omuvwie ist natürlich noch nicht wieder bei Hundert Prozent und außerdem eher ein Athlet als ein Werfer. Juwan Parker könnte nach seiner Bänderverletzung so langsam wieder eine Option sein, wird nach seiner Rückkehr aber ebenfalls noch Zeit brauchen.

Nebenbei bemerkt: Die Towers wollen demnächst einen Hauptsponsor vorstellen, der Weg in die Bundesliga dürfte dann zumindest finanziell frei sein, außerdem ist in Hamburg eine neue Halle geplant. Die Richtung ist klar: nur noch nach oben. So weit ist man in Nürnberg noch lange nicht, dennoch...

Alle Augen auf: Das Trikot der Nürnberg Falcons. Dort prangt bis Saisonende das Logo des neuen Sponsors, der in Oberfranken ansässigen Firma "Planen & Bauen Keller GmbH & Co. KG".

Teamcheck: Die Rollen sind klar verteilt, allerdings sind die Falcons immer für eine Überraschung gut. Außerdem haben die Towers alle fünf Saisonniederlagen auswärts hinnehmen müssen.

Sebastian Gloser Sportredakteur E-Mail