Punkteteilung beim Gipfeltreffen: In Kiel endet's 2:2

Fortuna trifft spät im Spitzenspiel - FCK verliert erneut - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Dieses Ergebnis dürfte dem Club schmecken. Durch das 2:2 an der Förde, das zwischen Kiel und Düsseldorf letztlich zu notieren war, ist der FCN auf Schlagdistanz zu den direkten Aufstiegsrängen. Am Freitag kassierte St. Pauli die nächste Schlappe, für Lautern lief‘s ebenfalls schlecht.

Kiel will weiter von der Spitze grüßen: Vor allem gilt das natürlich für Holstein-Riese Dominic Peitz. © dpa



Holstein Kiel - Fortuna Düsseldorf 2:2 (0:1)

Aufsteiger Holstein Kiel bleibt im Unterhaus Tabellenführer, verpasst aber die vorzeitige Herbstmeisterschaft. Die Norddeutschen kamen am Samstag gegen Verfolger Fortuna Düsseldorf über ein 2:2 nicht hinaus und haben vor dem letzten Hinrundenspieltag weiter einen Punkt Vorsprung vor den Rheinländern. Kingsley Schindler (55. Minute) und Dominick Drexler (70.) erzielten vor 11.748 Zuschauern im Holsteinstadion die Tore für das Team von Trainer Markus Anfang, das nun schon neun Spiele ungeschlagen ist. Benito Raman (43.) und Rouwen Hennings (85.) trafen für die seit fünf Begegnungen sieglosen Fortunen.

In einer sehr ansehnlichen Zweitligapartie war die Pausenführung der Gäste nicht einmal unverdient. Danach aber drehten die Kieler auf und gingen ihrerseits in Führung. Hennings rettete den Düsseldorfern mit seinem Ausgleich dann doch noch einen glücklichen Punkt.

DSC Arminia Bielefeld - FC St. Pauli 5:0 (1:0)

Arminia Bielefeld hat mit einem Kantersieg in der 2. Fußball-Bundesliga wieder den Kontakt zur Aufstiegszone hergestellt. Am Freitag bezwangen die Ostwestfalen vor 22.826 Zuschauern den FC St. Pauli mit 5:0 (1:0) und kletterten vorerst auf den fünften Tabellenplatz. St. Pauli konnte seine Talfahrt nicht stoppen und blieb im siebten Spiel in Serie ohne Sieg. Leandro Putaro (38. Minute), Florian Dick (53.), Florian Hartherz (62.), Konstantin Kerschbaumer (77.) und Fabian Klos (85.) überwanden mit ihren Treffern den Heimkomplex der Arminia, die ihren zuvor letzten Sieg vor eigener Kulisse am 21. August gegen Bochum (2:0) feiern konnte.

1. FC Heidenheim - 1. FC Kaiserslautern 3:2 (0:0)

Die Lage des 1. FC Kaiserslautern im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga wird immer aussichtsloser. Das Schlusslicht verlor am Freitag nach einem schweren Patzer von Torwart Jan-Ole Sievers in der Nachspielzeit unglücklich mit 2:3 (0:0) beim 1. FC Heidenheim. Nachdem der FCK durch Lukas Spalvis (57.) und Brandon Borello (80.) zweimal einen Rückstand aufgeholt hatte, lies Sievers einen Freistoß von Heidenheims Marc Schnatterer zum 2:3 durch die Hände rutschen (90.+1). Mathias Wittek (56.) und noch einmal Kapitän Schnatterer per Foulelfmeter (68.) erzielten die weiteren FCH-Treffer. Spalvis wurde kurz nach seinem Treffer vom Platz gestellt.

dpa