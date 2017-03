Punktsieg! Wanik Awdijan macht den nächsten Schritt

Nürnberger Profiboxer besiegt Med Sebyala aus Uganda - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Nürnberger mischt das Mittelgewicht auf: Der 21-jährige Wanik Awdijan boxte jüngst gegen den Afrikameister Med Sebyala und dominierte den Ugander. Durch den Sieg kämpft Awdijan sich in der Weltrangliste weiter nach oben - und träumt sogar schon von Titeln.

Gegen Med Sebyala holte Wanik Awdijan (li:) den nächsten Sieg - und schielt nun langsam aber sicher auf die Top 20 seiner Gewichtsklasse. Foto: Roland Fengler



Profiboxen in Nürnberg hat keine große Tradition, aber vielleicht bald schon einen großen Namen: Wanik Awdijan kämpfte am Samstag gegen Med Sebyala, den 37-jährigen Afrikameister aus Uganda, und setzte sich in acht Runden hochverdient durch. Bei der Fight Night bekamen die Zuschauer nicht nur hochklassige Kämpfe, sondern auch ein Riesentalent aus der Region zu sehen, das noch eine große Karriere vor sich haben könnte.

Awdijan ist 1995 in der armenischen Hauptstadt Jerewan geboren und kam mit einem Jahr nach Nürnberg. Angetrieben von seinem Vater und Trainer Alexander, der selbst Profiboxer war und 2007 Weltmeister im Supermittelgewicht wurde, zog es auch Wanik in den Ring. Inzwischen ist Awdijan ein echter Vollblut-Nürnberger, was sich unter anderem im fränkischen Zungenschlag und dem lockeren Gebrauch von Wörtern wie "Fangerlens" widerspiegelt.

Dass am Samstag ein 21-Jähriger im Ring stand, war ohne Blick auf die Geburtsurkunde gar nicht zu glauben. So erwachsen, so viel schneller und härter als noch bei den letzten Kämpfen, präsentierte sich der junge Profiboxer am Samstag. Awdijan kämpfte clever, sehr variabel und verfolgte den Matchplan, den er und sein Vater sich zurechtgelegt hatten. Seine hohe Konzentration und Dominanz waren einmal mehr beeindruckend.

"Wanik hat wieder bewiesen, dass er den nächsten Schritt machen kann", freute sich der Papa nach dem Kampf. Awdijan wich der starken Rechten seines afrikanischen Kontrahenten gekonnt aus und beraubte ihn so seiner Stärken. Damit beeindruckte der 21-Jährige auch einen Manager von Sauerland Event, dem legendären deutschen Boxstall, bei dem auch Stars wie Sven Ottke, Axel Schulz oder Herny Maske unter Vertrag standen.

Wanik geht das Risiko

Am Ende stand für Awdijan ein Punktsieg zu Buche. In acht Runden rang er seinen Gegner nieder, lediglich in der fünften Runde war der Kampf ein wenig offen. Ansonsten dominierte der 21-Jährige den Afrikameister, ging in der letzten Runde sogar ins Risiko und versuchte, seinen Kontrahenten auszuknocken.

Technisch blieb der Deutsch-Armenier dabei immer sauber und auf hohem Niveau - was aber auch daran lag, dass er mit Sebyala einen technisch ebenfalls versierten Gegner hatte. Awdijan kämpfte souverän, kassierte wenige Treffer und teilte ordentlich aus - wie man auch am rechten Augenlid des Uganders sah, das stark blutete und sogar mit ein paar Stichen genäht werden musste.

Die nächsten Schritte für Awdijan sind bereits geplant. Im Sommer noch ein Kampf, Ende des Jahres soll dann der Angriff auf den Junioren-WM-Titel folgen. In zwei Jahren soll der Deutsch-Armenier bereits um die Weltmeisterschaft im Mittelgewicht boxen. In der Weltrangliste sollte Wanik durch den Sieg zwischen Rang 50 und 60 liegen, mit zwei Siegen ist er auch für die Top 20 seiner Gewichtsklasse interessant. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg - Vater und Sohn werden ihn aber gerne gemeinsam gehen.

