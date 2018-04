Das Kleeblatt hat gegen aufstrebende Bochumer einen Achtungserfolg im Abstiegskampf verpasst. Zeigten sich die Buric-Boys im ersten Durchgang noch behände und behauptungsstark, schläferte sich die Spielvereinigung nach Wiederbeginn selber ein, was gegen den VfL lange gut ging, aber letztlich nicht ohne Folgen blieb.

Die 2. Bundesliga könnte enger kaum sein, das zeigt vor allem der spannende Abstiegskampf in den ein Großteil der Vereine verwickelt sind. Auch die SpVgg Greuther Fürth kämpft noch um den Klassenerhalt und muss dafür in den letzten vier Spielen gegen direkte Konkurrenten antreten - die kommenden Gegner des Kleeblatts in der Übersicht!