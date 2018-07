Pyro-Show in Zagreb: Kroatien feiert die WM-Helden

Der frischgebackene Vizeweltmeister wurde begeistert empfangen - vor 1 Stunde

ZAGREB - Die Kroaten haben ihrer Fußballnationalmannschaft trotz der Niederlage im WM-Finale gegen Frankreich einen begeisterten Empfang bereitet.

Auf dem Flughafen von Zagreb wurde das Team um Kapitän Luka Modric am Montag von den Fans mit Rufen "Champions, Champions" begrüßt. Maschinen der Luftwaffe hatten das aus Russland kommende Flugzeug mit den Nationalspielern nach Erreichen des kroatischen Luftraum eskortiert. Die Spieler schritten über einen roten Teppich in das Flughafengebäude.

Im Zentrum der Hauptstadt strömten Hunderttausende Menschen mit Landesflaggen auf den Straßen und Plätzen zusammen, um die Vizeweltmeister als Helden zu feiern. Für die Kroaten bedeutete das Abschneiden ihrer Nationalelf bei der WM der größte sportliche Erfolg in der Geschichte des Landes.

Das staatliche Fernsehen hatte die Bevölkerung aufgerufen, den "historischen Augenblick" zu feiern. Die Eisenbahn bot Tickets zum halben Preis an, damit Fans zum Empfang des Teams nach Zagreb reisen konnten. Die Stadtverwaltung von Zagreb hatte angeordnet, dass die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel am Montag gratis war. Die Nationalspieler sollten später mit einem offenen Bus zum Ban-Jelacic-Platz fahren. Anschließend wollte Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic die Nationalhelden an ihrem Amtssitz empfangen und mit einem Orden auszeichnen.

Dass die kroatischen Fans im Feiern weltmeisterlich sind, zeigte sich am Sonntag auch in Nürnberg, als Hunderte Anhänger den Plärrer kurzfristig in eine Party-Zone umwandelten.

dpa, psz