Quartett kehrt zurück: Club trainiert ab Donnerstag wieder

Schon am Freitag hebt der Club-Tross in Richtung Spanien ab - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Es geht wieder los! Am Donnerstag um 14 Uhr startet der 1. FC Nürnberg mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Trainer Michael Köllner kann zum Trainingsauftakt personell wieder aus dem Vollen schöpfen - rechnet also auch mit einem zuletzt verletzten Quartett.

Wieder eine Option: Rechtsverteidiger Enrico Valentini ist gesund und möchte wieder rechts hinten verteidigen. © Sportfoto Zink



Als "Neuzugang aus den eigenen Reihen" bezeichnete Sportvorstand Andreas Bornemann Akteure wie Kapitän Hanno Behrens, Torwart Christian Mathenia, Rechtsverteidiger Enrico Valentini und Antreiber Eduard Löwen, die der Mannschaft Stabilität zurückgeben sollen. Das Quartett war im Dezember verletzt ausgefallen, was sich auf dem Platz schmerzlich bemerkbar machte: Viermal verlor der FCN zuletzt hintereinander.

Am Donnerstag werden die Rekonvaleszenten nun wieder im Kreise ihrer Mannschaft erwartet, wenn von 14 Uhr an das erste Training im Jahr 2019 ansteht. "Wir haben allen Spielern für die freien Tage ein individuelles Programm mitgegeben", sagte Coach Michael Köllner laut Mitteilung vom Mittwoch und hoffte, dass "alle wieder gesund und fit hier aufschlagen".

Der Tabellenletzte fliegt am Freitagnachmittag in ein Trainingslager nach Benahavis (in der Nähe von Marbella) in Spanien, wo bis 12. Januar zwei Testspiele geplant sind. Zunächst testet der Club am 7. Januar gegen den niederländischen Erstligisten PEC Zwolle seine Form, vier Tage später ist dann eine weitere Partie geplant - für die allerdings noch kein Gegner feststeht. Am 20. Januar steht für den FCN der Auftakt in die zweite Saisonhälfte mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC an.

dpa, psz