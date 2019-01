Quotenhit: 6,11 Millionen sehen WM-Auftakt der deutschen Handballer

In der Spitze verfolgten knapp sieben Millionen Zuschauer das Premieren-Match - vor 1 Stunde

BERLIN - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist erfolgreich in das WM-Turnier gestartet - und 6,11 Millionen Menschen verfolgten an den Bildschirmen den 30:19-Auftaktsieg der DHB-Auswahl gegen Korea. Nach Angaben des ZDF ergab das einen Marktanteil von starken 23,6 Prozent.

Am Samstag (18.15 Uhr, ZDF) trifft die deutsche Handballnationalmannschaft im zweiten Vorrundenspiel auf Brasilien. Bei den Olympischen Spielen 2016 machte die DHB-Auswahl zuletzt eine ungute Erfahrung mit den Brasilianern. Beim 30:33 in der Vorrunde gab es die bisher einzige Niederlage. Dank der Aufbauhilfe des spanischen Erfolgstrainers Jordi Ribera gelang den Südamerikanern in Rio mit dem Einzug ins Viertelfinale ein Achtungserfolg, der bei der WM 2017 mit dem Erreichen des Achtelfinales bestätigt wurde.

dpa