Radballer feiern sich auf der Kirchweih in Stein

Mlady-Duo kehrt erfolgreich von UCI-Turnier in der Schweiz zurück - vor 1 Stunde

STEIN - Eng geht es zu in der Radball-Weltklasse: Das demonstrierten beim UCI World Cup in Altdorf/

Schweiz die vier Spitzenmannschaften mit dem RMC Lohengrin Stein I. Bernd und Gerhard Mlady ließen dabei Weltmeister RC Höchst I hinter sich, aber das reichte dennoch "nur" für Rang drei hinter Höchst II und WM-Vize RS Altdorf.

Gerhard Mlady, hier bei einem Spiel im Mai diesen Jahres, zeigt glänzende Reflexe bei der Torabwehr. © Archivfoto: Wolfgang Zink



"Hart war’s", sagte Trainer Kurt Mlady und er meinte damit nicht die spannenden und schweren Spiele auf höchstem Niveau, sondern das Wochenende insgesamt. Früh um 5 Uhr am Samstag starteten die Steiner, um 5 Uhr früh am Sonntag waren sie zurück. Ausschlafen war kein Thema, denn zu Mittag stand schon der Umzug bei der Steiner Kirchweih auf dem Programm. Ein Pflichttermin für die Radballer und natürlich radbezogen: Kurt Mlady, der Vereinsvorsitzende, kutschierte per Rikscha das Meisterteam Bernd und Gerhard in den Meistertrikots als Blickfang der RMC-Gruppe durch die Straßen. "Ein Ausradeln" der besonderen Form als Pendant zum Auslaufen.

Näher heran die Weltspitze wollen die Mladys in den nächsten Wochen. Viel näher geht allerdings nicht, denn keines der Spiele der vier Spitzenteams gegeneinander endete mit mehr als einem Tor Unterschied. Für Stein waren die Gruppenspiele gegen HZG Beringen/Belgien (7:1), RMV Pfungen/Schweiz (8:5) und RS Altdorf II nur der Beweis, dass die Form stimmte, die Sommerpause gut überstanden wurde. Auch wenn danach die Duelle mit dem Weltmeister Höchst I um den Gruppensieg 4:5 und das Halbfinale gegen Altdorf I 2:3 verloren gingen, war die Gesamtleistung für den Trainer "zufriedenstellend, denn was soll sie denn sonst sein?".

Im Spiel um Platz drei nahmen sie doch Revanche, besiegten den Weltmeister, das dominierende Duo der vergangenen Jahre mit 10:9 (8:8) nach Verlängerung, und verdrängten ihn auf Rang vier (!). Und das mit einer furiosen Aufholjagd nach einem 2:6-Rückstand, die nicht nur die Offensivqualitäten der Steiner unterstrich, sondern die Konkurrenten beeindruckt haben dürfte.

"So etwas wie ein Leistungsschritt vorwärts geht fast nicht mehr", stellte Kurt Mlady als Fazit fest, man kennt sich aus dem Effeff. Kleinigkeiten, ein paar Momente Unaufmerksamkeit würden den Ausschlag auf diesem Niveau geben, den Unterschied im Endergebnis ausmachen.

Und genau darum war der Sieg im letzten Spiel und Platz drei so wichtig, nicht nur für die Stimmung. Das WC-Turnier beendete übrigens Gastgeber Altdorf mit einem 5:4 über Höchst II als Sieger, das zuvor im zweiten Halbfinale der eigenen "Ersten" mit 4:3 den Weg ins Endspiel versperrt hatte. Der nächste Steiner Auftritt im World Cup steht bereits in St. Pölten am kommenden Samstag bevor. Da sind die Mladys in der Gruppe I klarer Favorit, ebenso Höchst II in Gruppe II. Die nächste Chance also, nicht nur auf Augenhöhe mit den Österreichern zu spielen, sondern mit Siegen das eigene Selbstvertrauen zu stärken.

World Cup in Altdorf – Endstand: 1. Altdorf 1. 2. Höchst II, 3. RMC Stein, 4. Höchst I, 5. Altdorf II, 6. RC Iserlohn, 7. Pfungen, 8. Dorlisheim II/Frankreich, 9. TJ Pilsen/Tschechien, 10. Beringen.

WIELAND PETER