Radoki: "Die Rote Karte war der Killer für unsere Idee"

Kleeblatt über weite Strecken chancenlos - "Es war eine Sisyphos-Arbeit" - vor 1 Stunde

FÜRTH - Bereits im Vorfeld sprachen sie von einem "Bonbon"-Spiel - doch dieses Achtelfinale im DFB-Pokal schmeckt nicht süß, sondern bitter. Auch weil Adam Pinter bei seinem Debüt Rot sieht, bleibt das Kleeblatt gegen Gladbach über weite Strecken chancenlos. Trainer Janos Radoki etwa spricht von einer "Sisyphos-Arbeit. Die Stimmen!

Die Enttäuschung steht ihnen nach Abpfiff ins Gesicht geschrieben: Janos Radoki (links) und Fürths Direktor für den Profifußball Ramazan Yildirim schnaufen durch. Foto: Sportfoto Zink / WoZi



Janos Radoki: "Es war ein verdienter Sieg für Gladbach. Die Rote Karte war ein Killer für unsere Idee – da hatte der Rückstand weniger eine Rolle gespielt, wir wussten, dass wir zurückkommen können. Aber Gladbach hat es dann im Ballbesitz sehr gut gemacht. Wir hätten über Gießelmann nochmal zurückkommen können, auch kurz vor der Halbzeit über Johannes van den Bergh. Die Mannschaft hat nach dem Platzverweis alles im Rahmen ihrer Möglichkeiten reingeworfen, sie hat immer versucht, was zu kreieren. Aber unterm Strich war es eine Sisyphos-Arbeit. Für uns ist es wichtig, dass wir uns kurz schütteln und nach Aue fahren, um von dort erfolgreich nach Hause zu kommen."

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach: "Am Ende war es ein klarer Erfolg. Wir haben gewusst, was auf uns zukommen kann – Fürth hat gegen Hannover ein tolles Spiel gemacht. Ein Kompliment an den Gegner, der es selbst in Unterzahl immer wieder versucht hat – wir haben es trotzdem gut gespielt, wir haben keine Luft rangelassen. Wir gehen in Führung durch ein beherztes Antreten von Wendt. Dann kommt der Platzverweis, der hat uns in die Karten gespielt. Nach dem 2:0 wollten wir es seriös zu Ende spielen. Unterm Strich zählt für mich heute das Weiterkommen; das hat die Mannschaft sehr gut gemacht."

Niko Gießelmann: "Zu zehnt hatten wir zumindest noch den Anschlusstreffer auf dem Fuß. Ich denke, zu elft hätten wir vielleicht schon eine Chance gehabt heute - zumindest hätten wir das Spiel, das wir uns vorgenommen hatten, besser umsetzen können, hätten vorne bisschen aggressiver drauf gehen können, vielleicht für einen Überraschungsmoment sorgen können. Bei meiner Chance in der ersten Hälfte war mein Weg aus dem Mittelfeld schon ziemlich weit, dann treff ich den Ball nicht optimal - ja, den kann ich vielleicht machen, mit ein bisschen mehr Konzentration. Das heute war eigentlich das "Bonbon-Spiel", die Partie am Freitag in Aue ist die wichtigere, die Liga geht natürlich vor. Klar wäre es schön gewesen, wenn wir heute weitergekommen wären, aber wir müssen uns jetzt voll auf Aue konzentrieren!"

Ramazan Yildirim: "Ich glaube, dass Gladbach heute sehr souverän aufgetreten ist, und wir uns von Beginn an etwas nervös gezeigt haben. Wir haben vor dem 0:1 schon eine ähnliche Situation gegen uns gehabt, in der der Ball an den Pfosten geht. Also sie waren uns schon überlegen, das muss man schon so sagen.

Wir haben natürlich gehofft, dass hier heute was geht, weil wir ja auch gegen Mainz schon einen Rückstand gedreht hatten, es war die Hoffnung da, aber es war halt schnell ein klares Spiel, vor allem nach der roten Karte war klar, dass es sehr schwer wird. Aber: kein Vorwurf an die Jungs, das Spiel haben wir uns verdient, weil wir Mainz rausgeworfen haben! Und jetzt geht´s weiter, jetzt haben wir in drei Tagen wieder ein ganz wichtiges Spiel!"

