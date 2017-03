Radoki: "Du gewinnst im Derby keinen Schönheitspreis"

Fokussierte Vorfreude: Fürths Trainer hat schon oft gegen den Club gespielt - vor 11 Minuten

FÜRTH - Janos Radoki war dabei, als das Kleeblatt in den Profi-Fußball zurückkehrte. Das aus Fürther Sicht erfolgreichste Derby-Jahr erlebte er ebenfalls hautnah mit. Gut 20 Jahre später sitzt er beim Franken-Clasico erstmals als Cheftrainer auf der Bank. Wie geht's aus? Das Interview!

Eigentlich könnte es für Fürths Trainer Janos Radoki auf Grund seiner Derby-Erfahrung des entspannteste Spiel der Saison werden. © Foto: Sportfoto ZInk



Eigentlich könnte es für Fürths Trainer Janos Radoki auf Grund seiner Derby-Erfahrung des entspannteste Spiel der Saison werden. Foto: Foto: Sportfoto ZInk



NZ: Herr Radoki, welche Erinnerungen haben Sie ganz persönlich an die Vergleiche mit dem Erzrivalen aus der Nachbarstadt?

Janos Radoki: Vornehmlich gute, gerade mit Blick auf das erste Derby nach langer Zeit mit dem Sieg im DFB-Pokal. Kurz danach haben wir ja gleich wieder in Nürnberg gewonnen, das waren schöne Duelle und sehr intensive. Damals war das Stadion bei den Spielen permanent ausverkauft, und wir haben unsere Heimspiele nach Nürnberg gegeben, um mehr Zuschauereinnahmen zu generieren.

Bilderstrecke zum Thema Und jetzt ist Derby! Das tippen Frankens Promis Richtig viel Vorfreude auf das 262. Derby haben der Club und das Kleeblatt zuletzt nicht gemacht. Doch jetzt, da das Lieblingsspiel der Franken immer näher rückt, kribbelt es doch so langsam im rot-schwarzen oder weiß-grünen Lager. Wie geht's aus, warum - und überhaupt? Nun sind die Promis dran!



NZ: Was verbinden Sie mit Derbys?

Radoki: Vor allem Emotionen. Da hast du gemerkt, wie wichtig diese Spiele für die Stadt, für den Verein und die Fans sind. Entsprechend sind die Leute auch mitgegangen, und danach hat man gesehen, wie glücklich die Menschen waren. Damals haben wir noch zusammen in der Stadiongaststätte gefeiert, das war schon sehr speziell.

NZ: Sehen Sie es als Vorteil für sich als Trainer, ein Derby bereits als Spieler erlebt zu haben?

Radoki: Ein Vorteil? Nein. Es ist eine ganz andere Situation, eine andere Mannschaft. Nürnberg hat eventuell Verletzungsprobleme, also geht es immer wieder von Neuem los. Es ist eine abgedroschene Phrase, aber es ist eben so. Du kannst dir nichts für den Derbysieg vor fünf Jahren kaufen, genauso wenig wie für den in der Hinrunde. Es geht immer bei Null los, die Basis ist immer gleich: Du gewinnst im Derby keinen Schönheitspreis.

NZ: Wird die Tragweite eines Derbys nicht überschätzt?

Radoki: Bei der jetzigen Generation wird das überschätzt, ganz klar. Jeder ist sich der Bedeutung bewusst, aber nach dem Spiel ist es auch wieder vorbei. Das muss man ganz nüchtern feststellen.

Geringere Fannähe, weniger Feedback

NZ: Liegt das an anderen Werten der Gesellschaft, an einer neuen Generation von Profis?

Radoki: Heute ist alles viel schnelllebiger, bei uns hat man noch Wochen danach von dem Spiel gesprochen. Heute ist es spätestens am Dienstag abgehakt. Die Nähe zu den Fans gibt es leider so nicht mehr, damit auch das Feedback nicht mehr so wie früher. Das Business geht schnell weiter.

NZ: Gleichwohl wird immer betont, dass dieser Vergleich doch etwas Besonderes sei . . .

Radoki: Natürlich ist es ein Unterschied zu anderen Spielen. Aber die Situation hat sich geändert: Früher hatte es lange kein Pflichtspielderby gegeben, da war es der Wahnsinn, das war ein außergewöhnliches Ereignis.

"Bei einem Erfolg geht es dir ein paar Tage gut"

Es geht doch um die Frage, in welcher Phase man als Verein aufgestellt ist, wie viele gesunde Spieler man hat. Alles spielt eine Rolle, aber Fakt ist auch: Jedes Team kann sich mit so einem Derby rausziehen. Bei einem Erfolg geht es dir ein paar Tage richtig gut.

NZ: Beim Club will man mit einer bestimmten Haltung in die Partie gehen. Für Sie scheint Selbstvertrauen in jedem Spiel wichtig. In diesem Duell ganz besonders?

Radoki: Du achtest auf die Körpersprache deines Gegenspielers, darauf, was im Stadion passiert, und ganz wichtig ist es, wie du ins Spiel kommst. Wie nah bist du in den Zweikämpfen, mit welcher Überzeugung bestreitet man sie. Kommst du positiv rein, macht man es sich im weiteren Spielverlauf leichter.

"Der Ronhof ist voll, total geil, alle sind heiß"

NZ: Im 262. Derby zwischen Fürth und Nürnberg sind Sie erstmals Cheftrainer. Freuen Sie sich darauf?

Radoki: Das ist bei mir noch so wie damals als Spieler. Ist doch super, so ein Spiel. Der Ronhof ist voll, total geil, alle sind heiß. Normalerweise müssten das die 90 ruhigsten Minuten für einen Trainer in der ganzen Saison sein, was das Coaching-Verhalten anbelangt. Du musst keinen motivieren, die Abläufe sind in Fleisch und Blut drin, jeder ist fokussiert, jeder weiß, was zu tun ist. Als Trainer solltest du nur die Stimmung genießen können.

Fragen: Florian Pöhlmann