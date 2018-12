Nach zwei Aufeinandertreffen bleibt für die Thomas Sabo Ice Tigers letztlich zu resümieren, dass die kanadische Auswahl wohl eine Nummer zu groß war. Nach der 2:6-Niederlage in der Gruppenphase schafften es die Franken auch im Halbfinale des Spengler Cups nicht, das Ruder zu deren Gunsten umzureißen. Am Ende stand ein 4:2 für die favorisierten Nordamerikaner. Hier kommen alle Bilder!

Bislang lief es beim Spengler-Cup für die Ice Tigers alles andere als rund. Doch gegen das russische Top-Team HK Mettalurg Magnitogorsk fanden die Franken wieder in Form und siegten mit 3:1. Im Halbfinale wartet am Sonntag (15.10 Uhr) die kanadische Auswahl. Gegen den Titelverteidiger setzte es für die Nürnberger am Freitag eine 2:6-Niederlage.

In der letzten Saison in buchstäblich letzter Sekunde den Abstieg aus der zweiten Liga verhindert. Im Sommer 2018 direkt gut reingekommen, dann Ladehemmung, am Ende war es eine durchaus ordentliche Hinrunde - das Kleeblatt hat im Kalenderjahr 2018 mal wieder alle Farben des Lebens erleben dürfen. Zeit, einmal in Ruhe zurückzublicken. Hier kommen Bilder, die für jeden Fan am Ronhof absolutes Pflichtprogramm sind!