Am ominösen Deadline-Day hatte der Club die Nerven seiner Anhänger ordentlich strapaziert, auf den letzten Drücker mit Virgil Misidjan und Matheus Pereira dann aber doch noch zwei Zugänge präsentiert. Am Mittwoch übten die beiden ballgewandten Neu-Nürnberger das erste Mal mit der Mannschaft. Bilder? Bitteschön!

Wechsel auf der Führungsebene des FCN: Michael Meeske zieht es nach drei verdienstvollen Jahren Arbeit für den Club nach Wolfsburg. Der Nachfolger als Finanzvorstand steht mit Niels Rossow derweil schon fest. Am Mittwoch präsentierte sich der gebürtige Nürnberger, der bei seiner Vorstellung am Valznerweiher mit Lokalkolorit, Einsatzwillen und frischen Ideen punktete, den Medien. Rot-Schwarz-Rossow, Hier kommen die Bilder!

Erstmals seit der EM 1960 feiert wieder ein Wettbewerb für Fußball-Nationalmannschaften auf europäischer Ebene Premiere. Am Mittwoche, dem 24, Januar, wurde in Lausanne die erste Auflage der Nations League ausgelost. Wie läuft der Weg zum Titel für die Weltmeister von Bundestrainer Joachim Löw, was hat die Nations League mit der EM zu tun - und welches Konfliktpotenzial gibt es? Das Wichtigste im Überblick.