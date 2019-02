Für Enrico Valentini, den Außenverteidiger des 1. FC Nürnberg, sind die New England Patriots der Favorit. "Ich rechne mit einem knappen Sieg für New England, so im Bereich 28:25. Tom Brady und die Erfahrung des Teams werden am Ende den Ausschlag geben", glaubt der in Zabo aufgewachsene Bundesliga-Profi. © Sportfoto Zink / WoZi

Schwache Noten für Fürth: Besonders die Offensive enttäuscht 0:1 zu Hause gegen Ingolstadt: Der Auftakt in die Rest-Rückrunde ging für die SpVgg Greuther Fürth in die Hose. Und wie immer danach gefragt, wie Sie die Leistung der Spieler fanden. Hier kommen die Noten der Fürth-Profis!

Verteidigung des Playoff-Platzes: So besiegen die Ice Tigers Augsburg Im Spiel gegen die Augsburger Panther am Freitag um 19.30 Uhr gilt es für die Ice Tigers, den am Freitag gegen Berlin eroberten Playoff-Platz zu verteidigen. In der Tabelle stehen die Augsburger zwar um einiges besser da als die Nürnberger, im Jahr 2019 konnten die Tigers allerdings mehr Spiele für sich entscheiden.

eSport: Club holt im Derby gegen Fürth nur zwei Punkte Am Mittwoch stieg das Derby im eSports zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg. Während das Kleeblatt im ersten Spiel ein 1:1 holte und in der zweiten Partie mit 5:0 triumphierte, ging es im Duell Zwei-gegen-zwei nochmal heiß her. Da auch dort am Ende ein 1:1 stand, holte der Club nur 2 von möglichen 9 Punkten - und Fürth feierte stattdessen den Derbysieg!