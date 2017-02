Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Drin ist drin! Das Kleeblatt punktet sich fürs Derby warm Aus Kleeblatt-Sicht war das Spiel auf dem Dallenberg über weite Strecken eine Tortur. In der ersten Hälfte kam von der Spielvereinigung wenig, im zweiten Durchgang rasch das 0:1. Doch dann sorgte ein Würzburger, der einem anderen Würzburger den Ball an die Brust faustete dafür, dass das Aufwärmprogramm für das große Frankenderby gegen Nürnberg doch einigermaßen gelang.

Remis in Würzburg: Benoten Sie die faden Fürther! Ein Hauch von Derby wehte durch das Stadion am Dallenberg: Die SpVgg Greuther Fürth musste zum unterfränkischen Liga-Konkurrenten aus Würzburg. In einer müden Partie, die nur kurz nach der Halbzeit an Fahrt aufnahm, holte die Radoki-Elf immerhin einen Punkt - der eine noch größe Distanz zur Gefahrenzone schafft.

Cold as Ice Tigers: So klappt's gegen die Fischtown Pinguins Ja, sind denn schon wieder Playoffs? Nein, noch nicht ganz. Noch einmal präsentieren sich die Thomas Sabo Ice Tigers ihren Fans in der Punkterunde. Am Freitagabend stellen sich ab 19.30 Uhr die Fischtown Pinguins in der Arena Nürnberger Versicherung vor – vielleicht nicht zum letzten Mal in dieser Saison.