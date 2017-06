Raserei in Rumänien: Daum dreht auf

Was für eine Wutrede: Nationaltrainer watscht Reporter ab - vor 54 Minuten

CLUJ - Vor dem Länderspiel gegen Chile fragt ein Journalist den langjährigen Bundesliga-Coach, ob er nach der Partie als rumänischer Nationaltrainer zurücktreten wolle. Gute Frage! Denn jetzt geht sie los, die wilde Christoph-Daum-Fahrt. Der 64-Jährige rüffelt, röhrt und redet sich in Rage! Beinahe zwei Minuten lang, Rumänien gewinnt am Ende 3:2.

Wilder Wortakrobat: Christoph Daum hat es auf einer Pressekonferenz mal wieder krachen lassen. © dpa



Vor dem Clinch mit Chile hatten die Tricolorii - die Dreifarbigen, wie man Rumäniens Landesauswahl in der Heimat nennt-, von den sieben Spielen unter Daums Anleitung nur eines für sich entschieden. Grund genug für einen Reporter, den Nationaltrainer im Vorfeld des Kräftemessens nach einer einvernehmlichen Auflösung seines Vertrages zu fragen.

Was folgt ist eine Wutrede. Eine Show, wie sie nur ein Christoph Daum in der ihm eigenen Mischung aus ungestümen Furor, Hyperengagement und wortgewandter Berechnung liefern kann. "Das liegt nicht auf dem Tisch! Ich weiß nicht, was Sie da konstruieren wollen. Es ist immer das Gleiche. Seit Monaten höre ich von Ihnen, dass ich zurücktreten solle", erwidert der Kult-Coach dem Journalisten. "Sagen Sie mir einen Grund, gemessen an dem, was wir erreicht haben und was wir vorhaben, warum ich jetzt aufhören sollte. Nur weil die Resultate nicht stimmen", fährt Daum mit einer Gegenfrage fort.

Christoph Daum goes crazy after the 237138213th question regarding his possible departure from the Romanian National team. pic.twitter.com/O3MUFFh6GL — Emanuel Roşu (@Emishor) 13. Juni 2017

"Wenn Sie die Zeit hätten, wenn Sie wirklich offen dafür wären, würde ich mich mit Ihnen hinsetzen und ein, zwei, drei Stunden über Fußball reden. Aber wenn ich mit Ihnen rede, nehmen Sie nicht ein Prozent davon auf. Nein, Sie verdrehen es ins Gegenteil und schaffen Lügen. Selbst wenn ich Ihnen die Fakten sage, sind Sie nicht interessiert.“

Aus Sprechen wird Schreien. Daum rudert mit den Armen. "Sie fragen mich immer wieder nur nach meinem Rücktritt. Dann kommt die Frage, ob ich in meinem Vertrag die Möglichkeit habe, mich im Voraus zu bezahlen, wenn ich gefeuert werde. Alles verrückte Lügen! Nichts ist bewiesen. Sie zeigen ihr wahres Gesicht".

Daum prügelt weiter auf den Reporter ein: "Für mich sind sie manchmal kein Rumäne. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin rumänischer als sie. Das ist meine Meinung." Gegen Chile liegt Rumänien anschließend übrigens mit 0:2 zurück. Und gewinnt noch 3:2. Vielleicht gab‘s für die Spieler von Christoph Daum zwischenzeitlich ja auch was auf die Ohren.

apö