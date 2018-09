Rashica schießt Bremen ins Glück - Bayern schlägt Stuttgart

Werder feiert wilden Last-Minute-Sieg in Frankfurt - vor 1 Stunde

FRANKFURT - Der VfL Wolfsburg überrascht weiter und feiert den zweiten Sieg. Kevin Trapp verliert bei seiner Rückkehr mit Frankfurt spät gegen Werder Bremen. Hoffenheim schafft den ersten Saisonsieg. Augsburg und Gladbach trennen sich Unentschieden.

Milot Rashica sicherte Werder Bremen durch diesen Freistoßtreffer drei Punkte gegen Eintracht Frankfurt. © Thomas Frey/dpa



VfB Stuttgart - FC Bayern München 0:3 (0:1)

Titelverteidiger Bayern München ist nach einem 3:0 (1:0)- Sieg beim VfB Stuttgart zumindest über Nacht Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Neuzugang Leon Goretzka brachte die Gäste bei seinem Startelf-Debüt in der 37. Minute in Führung.

Torjäger Robert Lewandowski legte nach (62.), Thomas Müller traf vor 58.680 Zuschauern in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena zum Endstand (76.). Es war der 400. Bundesliga-Auswärtssieg der Bayern in ihrer Vereinsgeschichte. Die noch sieglosen Schwaben sind jetzt Tabellenletzter.

Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg 1:3 (1:1)

Fast-Absteiger VfL Wolfsburg steht nach dem zweiten Saisonsieg zumindest vorübergehend an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Die Niedersachsen von Trainer Bruno Labbadia setzten sich am Samstag gegen Bayer Leverkusen überraschend mit 3:1 (1:1) durch.

Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen 1:2 (0:1)

Nationaltorhüter Kevin Trapp verpasste am 2. Spieltag ein gelungenes Bundesliga-Comeback mit Eintracht Frankfurt. Der DFB-Pokalsieger unterlag Werder Bremen spät mit 1:2 (0:1). Zwar ging Bayer beim ersten Saison-Heimspiel durch Leon Bailey (24. Minute) in Führung. Ein Eigentor von Leverkusens Ramazan Özcan (37.) und ein Treffer der Wolfsburger Wout Weghorst (55.) sowie Renato Steffen (60.) brachten dem VfL von Trainer Bruno Labbadia noch den verdienten Auswärtserfolg gegen die enttäuschenden Rheinländer.

Trapp, der am Freitag für ein Jahr von Paris Saint-Germain ausgeliehen wurde, stand In Frankfurt direkt wieder in der Startelf. Beim Gegentreffer durch Bremens Yuya Osako (23. Minute) war der 28-Jährige jedoch machtlos. Nachdem Jetro Williams nach einer Tätlichkeit die Rote Karte sah (32.), kam die Eintracht auch in Unterzahl zum Ausgleich. Sebastien Haller verwandelte seinen Strafstoß (54.). Beim vorangegangenen Foul hatte sich Bremens Torhüter Jiri Pavlenka am Kopf verletzt, der erst 18 Jahre alte Luca Plogmann gab sein Bundesligadebüt. In der sechsten Minute der Nachspielzeit erzielte Milot Rashica den von den Bremern umjubelten Siegtreffer.

1899 Hoffenheim - SC Freiburg 3:1 (0:1)

Champions-League-Starter 1899 Hoffenheim setzte sich gegen den SC Freiburg 3:1 (0:1) durch und konnte einen Rückstand aufholen. Die Kraichgauer von Coach Julian Nagelsmann ließen sich vom Treffer durch Freiburgs Dominique Heintz (36.) nicht verunsichern. Adam Szalai (50./63.) und Andrej Kramaric (90.+4) sorgten mit seinem Doppelpack für die Wende.

FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:1)

Borussia Mönchengladbach verpasste durch das 1:1 (0:1) beim FC Augsburg den zweiten Saisonsieg, bleibt aber immerhin ungeschlagen. Für die Fohlen traf Neuzugang Alassane Plea (68.), Michael Gregoritsch (12.) hatte den FCA zuvor früh in Führung gebracht.

Hannover 96 - Borussia Dortmund 0:0 (0:0)

Am Freitagabend brachten die Niedersachsen dem BVB unter dem neuen Coach Lucien Favre zum Auftakt des zweiten Spieltages mit ihrem beherzten Auftritt einen ersten leichten Dämpfer bei. Das vor der Saison für mehr als 70 Millionen Euro aufgerüstete Dortmunder Star-Ensemble spielte diesmal recht bieder und lange nicht so furios wie noch beim 4:1 zum Auftakt gegen RB Leipzig. Es war das erste torlose Unentschieden der noch jungen Spielzeit.

Hannover bleibt zwar sieglos, überraschte vor 49.000 Zuschauern in der ausverkauften HDI-Arena aber mit einem überzeugenden Auftritt. Nach zwei Spieltagen hat das Team von Trainer André Breitenreiter schon wieder zwei Punkte mehr, als viele Experten dem vermeintlichen Abstiegskandidaten zu diesem Zeitpunkt zugetraut hatten.

