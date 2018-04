Das Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga ist für den 1. FC Nürnberg ein sehr spannendes. Vier Spieltage vor Schluss steht der Club auf einem starken zweiten Platz, die weiteren Aufgaben für das Köllner-Team haben es aber in sich: es geht gegen direkte Konkurrenten, eine Mannschaft, die sehr schwer zu schlagen ist und eine graue Maus, die selbst noch um den Klassenerhalt kämpft. Wir haben uns die kommenden vier Gegner des FCN genauer angesehen.Rückblick: Holstein Kiel als die Überraschungsmannschaft der 2. Bundesliga zu bezeichnen wäre richtig, aber fast schon zu wenig. Es ist viel mehr als eine Überraschung, was Kiel-Coach Markus Anfang mit diesem Team bislang erreicht hat. Schon der Aufstieg in die 2. Bundesliga war für die Störche der größte Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte, nun klopfen die Nordlichter sogar eine Etage weiter oben an. Im Hinspiel im November 2017 ging der Club mit 2:0 in Führung, dann aber spielten die bis dahin schwachen Kieler ihre Stärken aus und holten immerhin einen Punkt. © Sportfoto Zink / DaMa